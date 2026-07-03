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凱基證 攜Fundstrat攻複委託

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券宣布與美國知名獨立研究機構Fundstrat，建立跨區域的獨家策略合作。凱基證券總經理林志宏（左起）、Fundstrat共同創辦人暨業務主管John Bai、凱基證券董事長許道義、凱基金控資深副總方維昌、凱基投顧董事長朱晏民等於記者會合影。凱基證券／提供
凱基證券宣布與美國知名獨立研究機構Fundstrat，建立跨區域的獨家策略合作。凱基證券總經理林志宏（左起）、Fundstrat共同創辦人暨業務主管John Bai、凱基證券董事長許道義、凱基金控資深副總方維昌、凱基投顧董事長朱晏民等於記者會合影。凱基證券／提供

為強化海外投資研究深度並提升複委託業務競爭力，凱基證券昨（2）日宣布與美國知名獨立研究機構Fundstrat建立跨區域的獨家策略合作，同時攜手凱基投顧、凱基香港及凱基新加坡，建立涵蓋台灣、香港與新加坡三地的海外投資研究布局，並將其研究內容導入凱基證券「隨身e策略」App，打造連結華爾街權威分析師第一手觀點的數位投資服務，讓投資人更即時掌握國際市場脈動與具參考價值的策略觀點。

Fundstrat成立於2014年，總部位於紐約，為美國具代表性的獨立研究機構之一，核心研究團隊成員背景多為J.P. Morgan、Morgan Stanley等國際投行，研究聚焦短期市場節奏、投資人情緒與流動性變化，與傳統偏重基本面的長期分析形成互補，涵蓋華府政策、投資組合策略、量化與技術分析、數位資產及市場情報等領域，具高度時效性與市場指標性。

Fundstrat創辦人Tom Lee為華爾街知名策略分析師，擁有逾25年機構研究經驗，曾任J.P. Morgan首席策略分析師，並多次獲Institutional Investor評選為頂級分析師，長期受邀於CNBC、Bloomberg TV發表市場觀點，在國際投資圈具高度影響力。

透過此次合作，凱基投顧將導入Fundstrat研究，結合既有中長期分析優勢，提升美股研究的多元性與即時性，並應用於研究報告及凱基證券YouTube自媒體節目「超美股感SHOW」，提供投資人更多元市場觀點。

數位服務方面，凱基證券於「隨身e策略」App設置快速入口，投資人可透過首頁一鍵進入「贏家」功能，獲取結合Fundstrat與凱基投顧的核心研究內容；預計7月中旬再推出「Fundstrat觀點」專區，提供第一手的華爾街資訊，涵蓋美國政策、聯準會動向及投資報告等資訊，讓國際級市場洞察更貼近投資人日常決策場景。

凱基證券表示，攜手Fundstrat，不僅是研究內容升級，更是將國際級資訊轉化為即時投資服務。未來凱基證券將持續透過研究整合、數位平台優化與內容服務升級，協助投資人更有效掌握市場脈動，強化跨市場投資決策能力。

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