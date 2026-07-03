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12檔盤面人氣股 短線聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股回測月線後彈升，蓄勢再戰高點。專家指出，多頭難免近關情怯，所幸基本面、資金面助威，台塑（1301）、富鼎等兼具法人買超、融資攀升的盤面人氣股，將持續吸引短多關注，在爆量跌破支撐前，仍有上檔空間可期。

美股四大指數1日雖因半導體股走弱全數收低，但美國就業及製造業等數據仍具韌性，加上美聯準會（Fed）主席華許稱近期通膨壓力有所緩解，為市場帶來支撐，大型科技股相對強勢，台股昨（2）日無懼外資擴大賣超，力守短期均線。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股位處高檔，獲利賣壓蠢蠢欲動，雖然台積電法說倒數計時，法人陸續調升目標價，但短線仍須留意市場情緒變化，操作避免過度追價、嚴控槓桿，拉回再進行布局具基本面支撐主流族群。

台新投顧總經理黃文清認為，AI需求強勁持續帶動企業獲利上修，台股短線消化賣壓後仍有機會攻高，盤面資金良性輪動，建議審慎靈活操作，法人買超、融資增加的強勢人氣股，在出現爆量技術面轉差等訊號前，仍是短多青睞焦點。

篩選法人近十日買超逾500張、6月23日以來融資增加、本周股價表現相對強勢的人氣標的，包括台化、台塑、富鼎、所羅門、精成科、國喬、精材、智邦、帆宣、神達、崇越、華航等，昨日股價逆勢上漲1.3%至9.9%不等。

台塑集團挾低基期、國際油價走跌、轉投資電子事業獲利豐碩等利多，吸引法人及大戶資金湧入，台化昨日股價攻頂收61.9元，同樣低股價優勢的台塑亦亮燈漲停收59.7元，近日隨時都有機會改寫波段高點。

台股 台塑 華許

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