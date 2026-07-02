友達爆7,325萬元違約交割 驚見隔日沖大戶「虎尾幫」成今年第16起警鐘

台股近期衝上高檔、震盪加劇，市場資金槓桿對決進入白熱化。臺灣證券交易所2日公告，熱門面板大廠友達（2409）驚爆「鉅額違約交割」，合計違約金額高達新台幣7,325.13萬元，由元大中壢、口袋證券、凱基虎尾等3家證券商共同通報。本案不僅是本周上市公司第2起鉅額違約，更將今年以來上市櫃市場的違約交割總件數推升至第16起，引發市場強烈關注。

根據台股現行「T+2」交割制度，證交所2日所公告的違約名單，實為6月30日的股市交易。當天台股大盤展現瘋狂上攻氣勢，終場暴漲1,126點；而面板龍頭友達當天更是交投極度熱絡，狂爆近90萬張巨量，終場大漲2.1元或6.86％，以32.7元作收，創下5年多來的新高價。

市場分析，通常違約交割多發生在股價大跌、投資人斷頭無力支付之際，但友達在6月30日開高走高、一片叫好的強勢多頭行情下卻爆出鉅額違約，相當不尋常，推測可能原因包含：當沖多單鎖單失敗、跨券商資金調度失靈等，導致T+2日戶頭資金無法補足。此外，通報券商中包含新興數位券商「口袋證券」及過往大戶隔日沖重鎮「凱基虎尾」，更增添了市場實務操作失誤或槓桿開過頭的揣測。

回顧今年以來的16起案例，在上市公司鉅額公告部分，除了6月30日被動元件龍頭國巨*（2327）也剛爆發鉅額違約外，在此之前旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）和華通（2313）等5家企業今年也都曾發生鉅額違約交割，其中佳必琪爆出1.495億元為今年上市最高，友達案則位居今年上市第三大；而在其餘的違約案例中，又以上櫃市場的穩懋（3105）與金居（8358）最受矚目。穩懋於4月底連續兩天遭通報，合計高達1.83億元；金居兩日合計亦爆出1.34億元鉅額違約。

法人表示，台股重返高檔，卻在短短一周內接連爆出國巨、友達兩起鉅額違約。這顯示行情上資金熱度已被催到極致，當沖與信用交易的槓桿破口開始浮現；投資人在追求高獲利的同時，務必精算交割資金與扣款時間，切莫讓「看對行情卻補不上錢」的悲劇再次重演。