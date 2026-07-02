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台股延長交易 群益證總座李文柱：與國際接軌樂觀其成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股行情火熱，延長交易時間議題再度浮上檯面。群益金鼎證券（6005）總經理李文柱2日指出，台股已躋身全球第四大資本市場，應該要與國際接軌，人力及系統都可以彈性調整，「自己的錢要自己賺」。

李文柱分析，延長交易是國際趨勢，美股交易時段已拉長至23小時，台股要成為全球主要市場，就要挺身而出，才有國際能見度，雖然成交量是否放大仍有待觀察，但類似生態平衡一樣，台股若要自成一格不太可能。

李文柱表示，現在全球股市連動性大，台積電（2330）更是洞見觀瞻，一有風吹草動，都會有客戶要下單，群益證晚上也有交易員在進行交易，投信、期貨商早就國際化，證券商應該也要趕快跟進，他對於延長交易樂觀其成。

群益金融集團2日舉辦「群益獻愛心，攜手做公益」捐血活動啟動儀式，今年特別結合「永續農業」、「生物多樣性」、「社會關懷」及「ESG 行動」四大元素，並以「土豆鳥永續有機米」及「精油手工皂」作為捐血好禮，期盼號召更多民眾熱血響應，共同推廣環境永續與友善土地的理念。

群益金融集團捐血公益活動邁入第 19 年，李文柱說，捐血公益已成為群益的企業 DNA，今年全面導入綠色思維，讓愛心再升級，期望透過一份兼顧生物多樣性與社會關懷的捐血好禮，邀請大眾與群益一起「捐熱血、護生態、做公益」，共同守護土地與多元物種的永續未來。

群益金融集團將即日起至 9 月底，於全台24個據點接力舉辦捐血活動，參與捐血的民眾，皆可獲得限量的精美禮品組合，包括由信望愛智能發展中心學員手工製作的「精油手工皂」，及來自雲林阿古力社會企業的群益專屬設計「土豆鳥永續有機米」。

這份禮物不僅提供心智障礙青年學習自立生活、勇敢向前的翻轉機會，也以實際行動支持雲林在地小農與友善農業發展。

今年白米外包裝特別結合ESG 理念，不僅印有「土豆鳥」生態介紹與圖騰，更融合數位互動體驗，民眾只需掃描包裝上QR Code，即可進入群益永續發展網站，進一步了解群益金融集團於環境永續、社會公益及公司治理等面向的具體成果，成功將永續理念融入日常生活。

此外，群益今年首度於捐血活動網頁增設「土豆鳥永續生態專區」，深入介紹「土豆鳥永續有機米」的友善農田，積極向大眾推廣友善農業與生態保育理念。這份別具意義的捐血好禮，源自守護鳥類棲息地的友善耕作農田，期盼藉此喚起大眾對土地與生物多樣性的重視。

群益此次公益捐血活動全面呼應聯合國多項永續發展目標（SDGs），包含 SDG 1消除貧窮、SDG 2終結飢餓、SDG 3健康與福祉、SDG 4優質教育、SDG 6淨水與衛生、SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費與生產、SDG 13氣候行動、SDG 15陸地生態，以及SDG 17永續發展夥伴關係等十項指標，展現以實際行動深化ESG布局、落實企業永續責任的決心。

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