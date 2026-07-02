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景碩、尖點等6個股太熱明起關禁閉 這檔元大證單日敲進逾1億元引關注

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣證券交易所2日公告最新有價證券處置與注意名單，隨著市場交投熱絡，多檔個股因達到「公布注意交易資訊」標準而遭到主管機關降溫。聯合報系資料照
台灣證券交易所2日公告最新有價證券處置與注意名單，隨著市場交投熱絡，多檔個股因達到「公布注意交易資訊」標準而遭到主管機關降溫。聯合報系資料照

台灣證券交易所2日公告最新有價證券處置與注意名單，隨著市場交投熱絡，多檔個股因達到「公布注意交易資訊」標準而遭到主管機關降溫。本次共有6檔標的被列入處置股（俗稱關禁閉），並於明日起執行。其中，雷虎（8033）因最近十個營業日已有六次達注意標準，此次為第一次處置；至於中福（1435）、景碩（3189）、光鼎（6226）、尖點（8021）以及權證強茂凱基5B購03（059570）等5檔標的，則因連續三次或達注意標準，被列為第二次處置。

在處置股當中，高價IC載板廠景碩的交易狀況格外引人注目。景碩因最近十個營業日內已有六個營業日達公布注意交易資訊標準，且最近三十個營業日內曾發布過處置交易資訊，自7月3日起至7月16日共計十個營業日，被祭出每20分鐘撮合一次的「人工管制撮合」懲罰。

投資人每日委託買賣時，必須向券商預收全部的買進價金或賣出證券，信用交易也需收足融資自備款或融券保證金。從數據來看，景碩在7月2日的收盤價高達830元，單日周轉率達5.25％，其本益比已飆升至233.80倍、股價淨值比達10.13倍。同時，當天特定券商如元大證券的成交買進金額超過新台幣一億元，占該股總成交額比率達27.13％，且有單一投資人當日賣出金額占總成交額一成以上並破億元，籌碼面呈現高度集中與波動。

除了上述面臨人工撮合限制的處置股外，台股多頭行情也催生大批注意股票。明日起被列入上市注意股的標的高達33檔，涵蓋半導體、AI概念、網通及傳產等多個族群，包含中福、力麗、力鵬、力山、榮星、東聯、中纖、川湖、盟立、百容、希華、嘉晶、奇鋐、信邦、晶技、蔚華科、景碩、緯創、群創、辛耘、世芯-KY、遠傳、事欣科、光鼎、旭隼、藥華藥、力智、邁科、長廣、尖點、雷虎、富鼎、越南控-DR；若加計強茂凱基5B購03、國巨永豐65購01兩檔權證，合計共有35檔標的被列為注意股。投資人在此波熱潮中，應密切留意相關個股的撮合時間變化與信用交易限制，審慎評估追高風險。

台股 景碩 元大

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