外資報告洩漏天機！這檔半導體股明後年獲利「跳躍式核爆」

隨全球科技大咖自研晶片需求持續轉強，台廠聯發科（2454）的重要性與日俱增，外資更是接連調升目標價。繼麥格理證券大升聯發科目標價至驚人的10,000元後，最新高盛證券也大升至6,800元，一舉躍升至內外資法人圈次高。

高盛證券半導體產業分析師虞成敬在最新釋出的個股報告中指出，由於在過去兩個月中，觀察到聯發科主要客戶的需求出現遠優預期的上修，因此認為聯發科在 AI ASIC領域將展現出更強勁的成長動能，並自 2027 年開始爆發。

因此，虞成敬將聯發科2027年的 AI ASIC 營收預估值調升至 203 億美元，較先前預估的123億美元大增65%，並將占 2027 年預估總營收的 49%；2028 年也從先前預估的 480 億美元調升至 525 億美元，占比升至69%。

虞成敬注意到，他給的預測值顯著高於聯發科官方給出的高標指引，即120億美元，而該指引是基於 2027 年全球AI ASIC 潛在市場規模為 700 億至 800 億美元、且聯發科市占率達 10% 至 15% 的假設。

而虞成敬所給予的預估值之所以高於聯發科官方的預估數據，除了聯發科相關客戶需求強力增長外，也反映出預期聯發科除了下一代專案外，現有專案的晶片出貨量也將持續帶來增長，因而上調明後二年的AI ASIC營收預估值。

展望下半年，虞成敬預估聯發科第3季起，將調漲價格5%，主要反映供應鏈上下游不斷攀升的成本，包括更高的晶圓代工價格、封裝測試以及零組件成本上揚；而近期記憶體和載板價格的進一步上漲，則更突顯了這一壓力。

虞成敬預估聯發科每股稅後純益（EPS），將由今年的62.24元激增至明年的181.92元，2028年更跳升至422.17元。基於未來獲利強勁增長，高盛喊「買」聯發科，並將目標價由5,000元大升36%至6,800元，居內外資法人圈次高價。