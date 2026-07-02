野村投信第3季投資展望 股優於債持續看好AI族群

時序進入第3季，野村投信認為，全球經濟基本面強韌，加上AI需求強勁，相關企業獲利前景可期，有利風險性資產，債市因投資人對於美國利率政策走向看法分歧，應以區間整理為主，建議保持股優於債的資產配置。股市加碼首選擁有AI半導體題材的美股、台灣、韓國及中國大陸A股，債市部分看好非投資等級債與可轉換公司債。

野村投信投資長陳致洲表示，近期股市出現震盪整理，主要是短期漲多之後的適度修正，中長期持續看好的方向不變。以資產配置而言，第3季建議股優於債，降低現金比重。

陳致洲分析，以基本面來說，G20全球領先經濟指標顯示強勁的成長動能，顯示全球經濟活動將保持強韌成長；此外，全球製造業PMI維持在擴張區間，全球服務業PMI也持續位於50的榮枯線以上。若美伊達成進一步協議，服務業可望迎來逐步復甦並重拾成長動力。

以企業獲利來說，全球企業獲利正以兩位數的速度成長，受到AI相關需求推動的科技股以及受益於油價上漲的能源股，是推動獲利成長與市場表現的主要動力。由於幾乎所有地區和產業的獲利成長預期均持續上調趨勢，凸顯股市基本面仍維持強勁成長。

在此情況下，即使目前股市估值較高，但考量未來的成長性後，高估值有望獲得支撐，回檔時可採分批加碼方式持續布局，建議聚焦在成長潛力最佳的AI相關市場。

在債市方面，隨著油價走低，通膨壓力明顯降低，即使美國5月份通膨數據位於高檔，但預期下半年核心通膨將逐漸回落，並可能在2027年第1季降至3%以下。雖然聯準會新任主席華許在他第一次主持會議後釋放相對鷹派的態度，引起市場對於今年內升息的擔憂，不過，未來通膨壓力有望減輕，降低政策進一步收緊的可能性。最看好非投資等級債券，偏好較短存續期間債券。