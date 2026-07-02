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外資賣超890億元 「這檔記憶體股」竟逆勢獲買超4.1萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股2日以46,744.16點收盤，下跌274.83點。台股示意圖。聯合報系資料照
台股2日以46,744.16點收盤，下跌274.83點。台股示意圖。聯合報系資料照

台股2日以46,744.16點收盤，下跌274.83點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超890.47億元，統計外資賣超前十名個股中，ETF占5檔，鴻海（2317）除息首日也遭外資賣超，但逆勢獲得外資買超的個股中，華邦電（2344）高居外資買超第一名，單日買超41,390張，富邦金（2881）、國泰金（2882）也是外資買超標的。

台股2日開低，早盤以46,833.89點開出，下跌185.1點，指數開低走低一度下探至45,981.89點，大跌1,037.1點，失守46,000點，盤中跌勢收斂，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%。

三大法人賣超842.55億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超890.47億元，投信買超91.19億元，自營商賣超（合計）43.28億元，其中自營商（自行買賣）買超11億元，自營商（避險）賣超54.28億元。

盤面上台積電（2330）開低，終場收2,465元，下跌40元，跌幅1.6%；台達電（2308）下跌1.01%，收1,970元，下跌20元；聯發科（2454）開低走高翻紅，終場收4,345元，上漲10元，漲幅0.23%%；鴻海除息，每股配發7.17179227元現金股利，除息參考價241元，盤中雖翻紅朝填息挺進，但終場則是以239元收盤，下跌2元，跌幅0.83%，陷入貼息窘境。

統計外資賣超前十名個股中，ETF占5檔，賣超主動統一全球創新（00988A）最多，單日賣超58,419張，另外，元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050）也遭外資大賣，進榜外資賣超前十大的還有兩檔電子股，除息的鴻海續遭外資賣超25,248張。

不過，雖然外資大逃殺，但逆勢獲得外資買盤青睞的前十名個股中，買超華邦電41,390張高居外資買超第一名，其次是買超富邦金37,126張，另外，買超國泰金25,492張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股 鴻海 華邦電 富邦金 國泰金

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台股2日一度殺破4萬6千點，但指數隨即反彈，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%。由成交量來看，中石化（1314）為擠進前十名榜內的新面孔，大漲逾7%，而台塑（1301）為第11名，股價漲停至59.7元，資金似有移轉至傳產塑化的現象。以籌碼來看，外資買超中石化3.2萬張、台塑2.5萬張。

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