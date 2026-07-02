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外資賣超890億元…卻掃貨塑化股 傳產股重啟漲勢？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股2日一度殺破4萬6千點，但指數隨即反彈，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%。台股示意圖。聯合報系資料照
台股2日一度殺破4萬6千點，但指數隨即反彈，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%。台股示意圖。聯合報系資料照

台股2日一度殺破4萬6千點，但指數隨即反彈，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%。由成交量來看，中石化（1314）為擠進前十名榜內的新面孔，大漲逾7%，而台塑（1301）為第11名，股價漲停至59.7元，資金似有移轉至傳產塑化的現象。以籌碼來看，外資買超中石化3.2萬張、台塑2.5萬張。

今日成交量前十名為群創（3481）、友達（2409）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）、主動統一台股增長（00981A）、力積電（6770）、主動統一全球創新（00988A）、元大台灣50反1（00632R）、中石化。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、華邦電、群創、聯發科（2454）、欣興（3037）、南亞科（2408）、景碩（3189）、世芯-KY（3661）、中美晶（5483）。漲停的為世芯-KY、為近期首度進榜，而熱門股國巨、欣興、景碩則下跌超過5%。

觀察成交量、成交值雙榜，僅中石化為非電子塑化族群，今日傳產類股表現強勢，塑化、水泥、紡織、化學、造紙、橡膠都走強。台塑、台化（1326）都漲停，即將挑戰前波高點，南亞（1303）收197元，大漲逾7%；紡織股則有7檔漲停，包括新纖（1409）、力鵬（1447）、聚隆（1466）等。

中石化擠進成交量前十名，台化、台塑漲停，資金似有移轉至傳產族群的現象。由籌碼來看，外資買超中石化3.2萬張、台塑2.5萬張，也買超台化2,353張。

據上周最新報價，三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯價格持續走低；市場認為，塑化族群成本壓力有望近一步舒緩。而第3季將迎接部分產品需求旺季，如耶誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品，有助台塑產品銷售。

台塑也積極耕耘半導體材料，台塑與日商大金工業株式會社合資成立台塑大金，產品電子級氫氟酸在國內半導體市占率已超過55%，因應半導體產業需求持續成長，目前正進行大發廠第二期擴建。

除台塑大金電子級氫氟酸擴產計畫，台塑持股50%之子公司台塑德山，主力生產電子級異丙醇，也於日前辦理現金增資10億元，擴建林園廠二期工廠，新增年產能3萬噸，以因應半導體客戶成長中的需求。

台股 中石化 台塑

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