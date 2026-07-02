股市延長交易讓券商及營業員心慌 金管會：社會沒有共識前不會推動

金管會主秘尚光琪今日指出，延長台股交易時間，金管會會審慎搜集各國制度來研議，但任何交易制度的變革影響都會很大，包括延長交易時間對證券從業人員及投資人影響甚鉅，因此在匯集各界共識之前，不會推動。

尚光琪也指出，不只是券商，也包括投資人的共識也必須了解，不論是延長交易時間，或是T+2改成T+1，這些都要先有共識才能推動。

據了解，股市延長交易，不只券商經營高層，基層營業員也普遍反彈，認為不僅工時延長而且沒時間去跑財管客戶。至於券商則擔心系統對接、容量是否充足等問題，而T+2改成T+1也涉及程式修改工程浩大。若依照金管會今日明確的表態，包括先前券商反彈也很大的「整張改整股」制度變更，在未獲得券商的共識之前，也不會推動。