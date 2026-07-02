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證交所領航雙軸轉型！ESG數位平台再升級 AI賦能上市公司永續資訊揭露

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

全體上市公司已於6月底前，順利完成2025年度「企業 ESG 資訊揭露」申報作業。為了讓外界更即時掌握企業的永續表現，證交所持續優化 ESG 數位平台，本年度更首度導入 AI 科技，協助上市公司提升資訊申報的效率與品質，實現資本市場「數位與永續雙軸轉型」之核心目標。

證交所開發的「 ESG 數位平台」，本年推出多項實用功能與輔助資源：

一、新增「 ESG 指標 AI 擷取」服務：運用 AI 技術，系統主動自企業年報中擷取 ESG 相關指標之永續資訊，並提供符合申報格式之檔案，大幅縮短企業資料蒐集與人工處理確認的時間，不僅減輕上市公司申報負擔，更有助於提升資訊揭露的一致性。

二、優化「輔助產製永續報告書」功能：去年推出輔助產製功能，除提供永續報告書參考架構、範例底稿與 GRI 準則外，亦能自動串接既有的 ESG 申報資訊，產出永續報告書初稿，廣泛獲得上市公司的正面回饋。

今年平台更進一步升級，提供更方便的線上「文字編輯器」介面，並新增複製前一年度底稿，及自動帶入「SASB 資訊揭露」內容等功能，大幅強化報告編製效率與資訊整合能力。此外，配合今年「GRI 101：生物多樣性」準則正式生效，平台已同步更新相關底稿、參考範例等資源，協助企業快速導入最新揭露規範，與國際接軌。

證交所強調，未來將持續透過數位工具優化及資源整合，協助上市公司提升永續資訊揭露品質，並鼓勵上市公司善加利用「ESG 數位平台」各項資源，以順利於 8 月底前完成永續報告書的編製與申報作業。

另一方面，為提供更完善的永續資訊查詢環境，證交所「ESG InfoHub」平台也已完成2025年度全體上市公司永續資訊之更新！透過一站式的數據整合，大幅提升 ESG 資訊視覺化呈現，及跨公司、跨產業資訊的可比較性。證交所歡迎投資人多加利用儀表板查詢功能，深入了解上市公司永續績效與發展趨勢，共同發揮資本市場引導動能，攜手推動臺灣永續發展與國際競爭力。

本年度ESG數位平台精進功能，已於2026年度「上市櫃公司永續報告書宣導會」中進行詳細說明，並將影片置於「證交所WebPro影音傳傳播網」公司治理宣導專區（https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/104/?categoryId=182），提供外界隨時觀看。

證交所

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