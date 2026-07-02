這兩檔靠「AI護身符」逆勢走強 再不看就來不及上車了

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經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股2日雖在費半指數重挫的衝擊下拉回修正，不過盤面仍有不少「逆勢走強股」吸睛。聯合報系資料照
台股2日雖在費半指數重挫的衝擊下拉回修正，不過盤面仍有不少「逆勢走強股」吸睛。聯合報系資料照

台股2日雖在費半指數重挫的衝擊下拉回修正，不過盤面仍有不少「逆勢走強股」吸睛。如石英元件大廠晶技（3042）亮燈強鎖漲停；利基型PCB廠精成科（6191）盤中也一度漲停，表現均相當亮眼突出。

台股今年以來延續大漲小回的運動趨勢持續走揚。儘管6月中下旬衝上歷史新高48,218點後拉回修正，一度甚至跌破月線支撐，不過指數旋即V轉向上、連三紅，快速收復所有均線，直到2日才在美股弱勢影響下終止連三漲。

儘管行情高檔震盪，不過盤面仍有不少「逆勢走強股」表現亮眼，如晶技2日股價開低走高，午盤後即亮燈強鎖漲停，重新站回所有均線，成交量也大舉擴增至7.3萬餘張，呈現「價漲量增」的有利格局。

法人指出，晶技股價強勢，主要在於營運優於預期。受惠AI伺服器與網通等應用需求強勁，尤其光收發模組成長強勁，成為市場的吸睛焦點。法人預期2027年可望看到市占擴張，因此上修晶技明年光通訊相關營收。

法人說，在電光轉換過程中，低抖動的時脈重要度提升，帶動DSP搭配的高階差分石英振盪器需求。目前400G、800G主流規格採用156MHz產品，1.6T世代將升級至312.5MHz，亦將帶動產品規格和平均銷售單價（ASP）提升。

精成科受惠AI PC、高階雲端運算、及新能源車控制板對高層數板的需求爆發，加上法人預期併購台灣精星的綜效將逐步顯現，吸引買盤2日大舉挺進，推升盤中股價一度漲停，終場收漲6.28%。

台股

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