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下半年投資 野村投信：股優於債、AI續當主角

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
野村投信發布2026年下半年台股展望：AI驅動基本面，繼續留意通膨與地緣政治變數。記者陳儷方／攝影
野村投信發布2026年下半年台股展望：AI驅動基本面，繼續留意通膨與地緣政治變數。記者陳儷方／攝影

台股今年上半年狂飆，加權股價指數大漲近6成，未受美伊戰爭影響。野村投信今日表示，下半年全球市場仍有地緣政治與通膨壓力，波動難免，但在企業獲利上修與科技需求強勁帶動下，台股中長期基本面維持正向，AI供應鏈仍為成長核心主軸。

野村投信投資長陳致洲表示，近期股市出現震盪整理，主要是短期漲多之後的適度修正，中長期持續看好的方向不變。以資產配置而言，第三季建議股優於債，降低現金比重。

陳致洲分析，以基本面來說，G20全球領先經濟指標顯示強勁的成長動能，顯示全球經濟活動將保持強韌成長；此外，全球製造業PMI（採購經理人指數）維持在擴張區間，全球服務業PMI也持續位於50的榮枯線以上。若美伊達成進一步協議，服務業可望迎來逐步復甦並重拾成長動力。

再以企業獲利來說，全球企業獲利正以兩位數的速度成長，受到AI相關需求推動的科技股以及受益於油價上漲的能源股，是推動獲利成長與市場表現的主要動力。由於幾乎所有地區和產業的獲利成長預期均持續上調趨勢，凸顯股市基本面仍維持強勁成長。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，2026年經濟成長率上修至9.6%，顯示在非低基期下仍具成長動能，出口強勁、利率穩定，企業獲利預估上修至4成以上，成為台股重要支撐。投資策略建議聚焦高門檻與具升級能力企業，逢低布局。

2026年下半年觀察重點，姚郁如建議聚焦三大方向：地緣政治與油價波動對通膨與貨幣政策的影響；美國聯準會利率政策變化及全球資金流向；AI資本支出是否延續強勁動能，特別是雲端服務商投資計畫與產業供應鏈接單狀況。

台股

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