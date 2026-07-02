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台股不怕外資賣？三大法人狂賣842億元 僅跌274點

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股2日一度殺破4萬6千點，但指數隨即反彈，跌幅縮小，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%。聯合報系資料照
台股2日一度殺破4萬6千點，但指數隨即反彈，跌幅縮小，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%。聯合報系資料照

台股2日一度殺破4萬6千點，但指數隨即反彈，跌幅縮小，終場收在46,744.16點，跌幅0.58%，但成交量僅1.01兆，三大法人賣超842.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超890.47億元，投信買超91.19億元，自營商賣超（合計）43.28億元，其中自營商（自行買賣）買超11億元，自營商（避險）賣超54.28億元。

台積電（2330）下跌1.6%，收2,465元，台達電（2308）下跌1%，收1,970元；聯發科（2454）上漲0.23%%，收4,345元。鴻海（2317）今除息，每股配發7.17179227元現金股利，除息參考價241元，不過鴻海未能直接填息，收239元，下跌0.83%。

台股走跌，但櫃買指數大漲1.92%，收最高439.51點，上市櫃漲停家數多達89家，漲勢集中在機器人概念股、資訊服務、電源管理IC、功率元件、石英元件等，而傳產類股也表現強勢，塑化、水泥、紡織、化學、造紙、橡膠都走強。

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，光一天的訂單量就突破1.33萬台，已超過去年整年度銷量的十倍，帶動機器人概念股大漲，達明（4585）、羅昇（8374）、所羅（2359）門、大銀微系統（4576）、全球傳動（4540）、直得（1597）、泓格（3577）等都漲停亮燈。

國巨*（2327）集團衝刺半導體，由於AI快速轉向800V高壓直流（HVDC），對元件耐壓與穩定性要求更高，高壓功率半導體元件重要性大增，泛國巨集團的富鼎（8261）、大中（6435）都漲停，電源管理IC廠茂達（6138）也漲停亮燈。台半（5425）、強茂（2481）也衝上漲停板。

傳產部分，台塑（1301）、台化（1326）都漲停，即將挑戰前波高點，南亞（1303）收197元，大漲逾7%；紡織股有7檔漲停，包括新纖（1409）、力鵬（1447）、聚隆（1466）等，其中力鵬爆出逾3.8萬張大量，且有1.2萬張漲停買單排隊等著買。

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