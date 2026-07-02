沒有利空卻一直跌？股添樂點「台積2500勢必得修正」：逢低布局0050、00935

台股近期遭遇波段急凍，加權指數從最高點下殺約3500點，跌幅達7.7%，櫃買指數高低點落差更達10%，市場熱度瞬間冷卻。

財經YouTuber股添樂引述數據指出，6月份以來外資在期現貨大舉布空、瘋狂拋售，散戶卻盲目進場超底，融資餘額更一度突破6000億元。他直言，歷史上最好的建倉買點往往是大家不敢買的冷清期，如今「外資拋、散戶接」的結構，正反映出台股現階段已觸及短線的估值高點。

科技巨頭資本支出過高、長線折舊與變現隱憂浮現

股添樂解析，今年以來費城半導體指數大漲80%，遠超納斯達克指數的16%與標普500指數的10%，帶動權值王台積電同步噴發。

這背後的主因是微軟、Google等科技巨頭投入天量資本支出建置AI基礎建設，使得「幫老闆打工」的硬體半導體商收錢收得很開心。

然而，巨頭們的軟體應用目前仍缺乏現象級的變現模式，加上AI資料中心2至3年完工，傳統電網升級卻需4至10年，電力供應瓶頸與硬體零組件暴漲，將導致3至5年的晶片折舊壓力大幅侵蝕現金流。

在變現未知且面臨長線折舊利空下，硬體端估值已難以無限制往上衝。

台積電2500元觸及估值天花板！合理本益比收斂、靜待7月法說會救市

針對投資人苦思「找不到利空卻暴跌」的現象，股添樂點出，法人對台積電2026年EPS普遍預估為100元，若以日前觸及的2500元股價換算，本益比已達25倍。

若折算美股ADR定價，遠期本益比更飆過27.5倍，比輝達的18倍、微軟的19倍還要貴。

因此，台積電衝上2500元後必然引發估值修正，股添樂認為，台積電要重回創新高軌道，本益比擴張的路已走不通，唯有依靠7月中旬法說會後「上修EPS」至110元以上。

若市場持續回落使本益比收斂至23倍的合理低值，反而提供相對划算的進場點。

下半年揮別盲射飛鏢時代！逢回布局0050與00935為主

展望下半年操作策略，股添樂透露自己的操作邏輯是「指數不跌做全球配置，指數大跌就回來買台股」。

隨著指標型科技ETF自高點修正接近10%的黃金防禦拐點，包含元大台灣50（0050）與科技型野村臺灣創新科技50（00935）皆已進入值得分批建倉的防禦區間。

他強調，上半年「當一隻猴子蒙眼射飛鏢都會漲」的蜜月期已經結束，下半年蹭AI話題卻拿不出獲利的「膨風股」修正後恐將破底。

投資人若挑選個股必須嚴格審視每季獲利與每月營收，保守者則建議先以ETF為核心部位以降低波動風險。

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