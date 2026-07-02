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台積電法說前擺盪跌40元收2,465元 台股收跌274點
台股2日收盤下跌274.83點，終場以46,744.16點作收，成交量1兆163.61億元；台積電（2330）收盤價2,465元，下跌40元，跌幅1.6%。
今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、群創（3481）、世芯-KY（3661）、中美晶（5483）、日月光投控（3711）、晶技（3042）、創意（3443）、緯穎（6669）及奇鋐（3017）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、華邦電（2344）、欣興（3037）、南亞科（2408）、景碩（3189）、聯電（2303）、台達電（2308）、南電（8046）及盟立（2464）。
第一金投顧表示，櫃買指數漲幅則明顯落後大盤，顯示中小型股快速輪動、盤面結構高度分歧，市場資金偏好大型權值股及具基本面與漲價紅利的主流族群。雖然台積電法說會即將召開，外資陸續調升其目標價，短線仍須留意台積電法說會前後市場情緒變化，以及高檔獲利了結賣壓。操作策略上，避免過度追價、嚴控信用交易槓桿，逢拉回布局具基本面支撐之主流族群。
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