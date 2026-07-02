台積電法說前擺盪跌40元收2,465元 台股收跌274點

台股近期遭遇波段急凍，加權指數從最高點下殺約3500點，跌幅達7.7%，櫃買指數高低點落差更達10%，市場熱度瞬間冷卻。 財經YouTuber股添樂引述數據指出，6月份以來外資在期現貨大舉布空、瘋狂拋售，散戶卻盲目進場超底，融資餘額更一度突破6000億元。他直言，歷史上最好的建倉買點往往是大家不敢買的冷清期，如今「外資拋、散戶接」的結構，正反映出台股現階段已觸及短線的估值高點。

2026-07-02 14:29