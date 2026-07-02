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Gartner 看好商用軟體及雲服務產業成長態勢 華經、驊宏資同步漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

美國權威顧問機構Gartner 近期更新軟體產業看法，認為自2026至2029年，商用軟體的年複合成長率為12%，雲服務的年複合成長率為19%，Gartner 認為，除了Agentic AI 持續帶動 AI IaaS 需求外，資料管理及分析的需求也將會逐步放大。法人看好，華經（2468）、驊宏資（6148）等系統整合商，將受惠於企業上雲及資訊系統整合需求，今日股價同步漲停。

Gartner 指出，在整個商用軟體及雲服務市場中，以資料管理及分析平台的成長潛力最為亮眼，分別達17%及15%，同時CPaaS、CRM、ERP 及 SCM 等企業核心軟體，受惠於 AI 帶動的上雲趨勢及跨售/向上銷售契機，成長較 2024-2026F 加速。

法人指出，國內多數企業在上雲及引進新軟體時，皆需要透過系統整合商將軟、硬體整合，以縮短建置所需時程。隨著AI成長帶動越來越多新應用問世，企業軟體需求將會持續提升，華經、驊宏資等系統整合商皆有望拿下更多新訂單，因此今日皆獲買盤湧入，雙雙攻上漲停。

Gartner 軟體 股價

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