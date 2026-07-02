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上半年股市累積漲幅已高 低基期資產補漲機會大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

2026年上半年風險資產表現強勢，展望下半年，法人指出，投資人將面臨美國期中選舉、英國迎接新任首相、聯準會（Fed）政策偏鷹等變數。上半年累積漲幅已高的股市震盪難免，預期資金將轉進至低基期的資產，多元配置策略有望掌握輪動機會並降低重押單一族群的風險。

富蘭克林投顧表示，2026年上半年因地緣紛擾頻仍，一度造成全球市場劇烈震盪，但受惠中東局勢降溫、企業獲利成長、AI 投資熱潮等因素激勵，美、台、日、韓多地股市屢屢刷新歷史高位，全球股市總市值更較2025年底增加約7兆美元。

從6月市場表現可以看出，在高估值的科技、半導體等漲多族群修正，且能源與天然資源也隨國際油價回落時，資金開始輪動至中小型股與部分防禦型類股。理柏統計，6月共同基金以美國中小型股基金平均表現最強，其次是印度基金。

富蘭克林投顧建議，核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金。

在股票方面，富蘭克林投顧看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可續抱參與，空手者可趁震盪分批布局或大額定期定額策略，並依個人風險屬性，酌量配置黃金貴金屬或天然資源產業型基金。

富蘭克林投顧 中東 英國

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