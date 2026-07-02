股價太貴還有什麼可以買？紡織五檔銅板股齊漲停

隨著台股再度衝上4萬6大關，並有法人樂觀看好台股7月可望上攻5萬點，多數股票都已上漲一波，但仍有族群未漲到，紡織股2日出現低檔補漲行情，宏遠（1460）、利勤（4426）、南緯（1467）、力鵬（1447）、聚隆（1466）、大宇（1445）盤中都漲停，嘉裕（1417）上漲逾7%，力麗（1444）上漲近7%。

台股越墊越高，在台積電（2330）7月16日法說利多加持下，富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧總經理黃文清等都看好，7月大盤仍有機會創新高，指數上檔區間48,000點至50,000點，下檔支撐在42,000點至44,000點。

不過多數科技類股已相對漲多，資金開始湧向傳產股，今日塑化、水泥、紡織、化學、造紙、橡膠指數都上漲，塑化類股漲最多，由台化（1326）、台塑（1301）漲停帶動，化學也有東鹼（1708）、中纖（1718）漲停，但盤中漲停家數最多的為紡織股，有五檔漲停亮燈，包括宏遠、利勤、南緯、力鵬、和大宇，大漲超過5%的有聚隆、嘉裕、力麗等。

觀察股價發現，多數紡織股股價都未達20元，且漲停的公司中有四家股價都不到10元。力鵬股價自6.22元起漲，已拉出四根漲停，今日漲停至9.09元，股價還未突破票面10元，堪稱超便宜股票。

力麗、力鵬先前召開股東會，力麗暨力鵬董事長郭紹儀表示，力麗、力鵬今年營運應會比去年好，主要是長期虧損部門已於去年底全數提列停產，但細丹尼紗及新產品開發目前已逐步量產，營運改善效果將逐漸顯現。

力鵬主要銷售產品包括尼龍粒5萬1,062噸、尼龍絲1萬2,376噸、平織布5,062萬碼、針織布631噸等。力鵬表示，積極擴大布局新興市場，透過精緻化、差異化、客製化及快速反應的一條龍產線，爭取供應鏈移轉帶來的轉單商機。