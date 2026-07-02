跟著台灣首富陳泰銘走 這幾檔都漲停

台灣首富、國巨*（2327）董事長陳泰銘近年積極擴張半導體版圖，近期正式擔任電源管理IC廠茂達（6138）董事長，他同時也是富鼎（8261）、大中（6435）的董事長，國巨*2日下跌，但這3家公司股價盤中同步衝上漲停，表現亮眼。

台股2日開低，早盤以46,833.89點開出，下跌185.1點，指數開低走低一度下探至45,981.89點，大跌1,037.1點，盤中跌勢收斂；櫃買市場則是開低走高，盤中翻紅。

國巨*早盤以1,095元開低，一度下滑至1,040元，盤中跌幅逾7%，國巨*股價休息，但由陳泰銘擔任董事長的茂達、富鼎、大中盤中則是衝上漲停，另外，擔任副董事長的力智（6719）也一度亮燈漲停。

陳泰銘近年積極擴張半導體版圖，繼入股電源管理IC廠力智並出任副董事長之後，也正式入主電源管理IC廠茂達，且接任董事長，茂達原董事長王志信則轉任副董事長。

鴻海（2317）、國巨*兩大集團共同轉投資功率半導體元件體廠富鼎，兩大集團在2022年5月，透過合資的國創半導體投資逾28億元參與富鼎私募案，持有富鼎超過3成股權，成為最大股東。

茂達以386.5元開高後走高衝上漲停418.5元鎖死；富鼎則是開低走高，翻紅衝上漲停327元鎖死；大中同樣是由黑翻紅， 盤中拉升至漲停392.5元；另外，力智一度衝達漲停326.5元，但未鎖住，盤中漲幅逾1%。