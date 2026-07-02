快訊

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

世足探戈軍團！「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著台灣首富陳泰銘走 這幾檔都漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國巨集團董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影
國巨集團董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影

台灣首富、國巨*（2327）董事長陳泰銘近年積極擴張半導體版圖，近期正式擔任電源管理IC廠茂達（6138）董事長，他同時也是富鼎（8261）、大中（6435）的董事長，國巨*2日下跌，但這3家公司股價盤中同步衝上漲停，表現亮眼。

台股2日開低，早盤以46,833.89點開出，下跌185.1點，指數開低走低一度下探至45,981.89點，大跌1,037.1點，盤中跌勢收斂；櫃買市場則是開低走高，盤中翻紅。

國巨*早盤以1,095元開低，一度下滑至1,040元，盤中跌幅逾7%，國巨*股價休息，但由陳泰銘擔任董事長的茂達、富鼎、大中盤中則是衝上漲停，另外，擔任副董事長的力智（6719）也一度亮燈漲停。

陳泰銘近年積極擴張半導體版圖，繼入股電源管理IC廠力智並出任副董事長之後，也正式入主電源管理IC廠茂達，且接任董事長，茂達原董事長王志信則轉任副董事長。

鴻海（2317）、國巨*兩大集團共同轉投資功率半導體元件體廠富鼎，兩大集團在2022年5月，透過合資的國創半導體投資逾28億元參與富鼎私募案，持有富鼎超過3成股權，成為最大股東。

茂達以386.5元開高後走高衝上漲停418.5元鎖死；富鼎則是開低走高，翻紅衝上漲停327元鎖死；大中同樣是由黑翻紅， 盤中拉升至漲停392.5元；另外，力智一度衝達漲停326.5元，但未鎖住，盤中漲幅逾1%。

國巨 半導體 陳泰銘

延伸閱讀

茂達下半年擁漲價效應 盤中攻上漲停

54檔千金股超靚！5檔創天價、4檔飆漲停 探針卡股同步大漲最整齊

鴻海除息遇空軍壓境 逆勢開低走高能走穩填息路？

國巨產品再傳漲聲 股價飆天價1220元 這幾檔被動元件也亮燈漲停

相關新聞

「小學生都在比有沒有台積電」台股4個月漲萬點 巴菲特指標過熱該空手？杜金龍曝操作

2026年的台北股市，脫韁的指數像是一扇奇幻之窗，漲萬點僅花4個月，違約交割創7年新高，巴菲特指標高達5倍、世界第一。這一次的台股，真的不一樣了嗎？

IC 設計高低價股不同調！聯發科多空拉鋸、茂達等中低價股掛一排漲停

美股AI晶片股遭遇全面性賣壓，費城半導體指數重挫6.27%，台積電（2330）ADR下跌近7%，拖累全球科技股同步走弱，台股期現貨早盤一度重挫逾千點。不過隨著低接買盤進場，指數跌幅逐步收斂，IC設計族群在震盪盤中也呈現分歧走勢。

股價太貴還有什麼可以買？紡織五檔銅板股齊漲停

隨著台股再度衝上4萬6大關，並有法人樂觀看好台股7月可望上攻5萬點，多數股票都已上漲一波，但仍有族群未漲到，紡織股2日出現低檔補漲行情，宏遠（1460）、利勤（4426）、南緯（1467）、力鵬（1447）、聚隆（1466）、大宇（1445）盤中都漲停，嘉裕（1417）上漲逾7%，力麗（1444）上漲近7%。

跟著台灣首富陳泰銘走 這幾檔都漲停

台灣首富、國巨*（2327）董事長陳泰銘近年積極擴張半導體版圖，近期正式擔任電源管理IC廠茂達（6138）董事長，他同時也是富鼎（8261）、大中（6435）的董事長，國巨*2日下跌，但這3家公司股價盤中同步衝上漲停，表現亮眼。

富邦投顧陳奕光：台股Q4上看54500點 AI、旺季、選舉行情三箭齊發

看好台股下半年在旺季、AI新品與選舉行情三大利多助攻下，攻勢有望再度發動。富邦投顧董事長陳奕光今日指出，儘管上半年市場歷經美伊戰爭、主要中央銀行偏向升息、通膨與流動性等干擾，但AI產業趨勢仍勢不可擋，推升全球股市前5月再漲9.8%，連續第四年走揚，台股表現更傲視全球，台股第四季將超越上半年高點，指數上看54500點大關。

終極應用在這？優必選男、女朋友機器人銷貨量年增十倍 概念股噴出

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，主打超擬真，讓消費者有機會打造帥氣或貌美的伴侶，大陸網友高喊「機器人女／男友終於來了！」。首波銷量已達去該公司去年總出貨量逾十倍，帶動機器人概念股大漲，達明（4585）、羅昇（8374）、所羅門（2359）、大銀微系統（4576）、全球傳動（4540）、直得（1597）、和椿（6215）等都漲停亮燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。