台股企業獲利將首破6兆元大關？富邦陳奕光：年底前挑戰54,500點

富邦財經趨勢論壇2日舉行，富邦投顧董事長陳奕光表示，看好台股企業獲利將迎來新一輪成長循環，預估2026年上市櫃總獲利將首度突破6兆元、年增逾五成，下半年將挑戰54,500點大關。

陳奕光分析，觀察台股獲利循環，2016年至2020年間，整體獲利平均約維持2兆元左右的水準；2021年至2025年則倍增至平均4兆元，僅2023年受到庫存調整影響表現較弱。隨AI需求持續擴大，市場預期2026年將再開啟新一輪獲利成長周期。

事實上，從產業面來看，陳奕光指出，電子股受惠AI需求帶動，2026年獲利預估成長60%；金融股則受惠全球股市表現強勁及台股成交量放大，預估獲利成長27.2%；傳產股在低基期及台塑四寶轉虧為盈帶動下，預估獲利成長31.1%。

不過，台股6月初受到費半指數急跌影響進入修正，加上6月至7月進入除息旺季，預估將影響大盤約700點。陳奕光認為，下半年隨傳統旺季到來、AI新品陸續推出，加上選舉行情醞釀，股市攻勢有望再起，預估2025年第4季加權指數有機會突破上半年高點，挑戰54,500點大關，約當未來一年本益比24倍。