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富邦投顧陳奕光：台股Q4上看54500點 AI、旺季、選舉行情三箭齊發

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦金今日舉辦2026年財經趨勢論壇，富邦投顧董事長陳奕光表示，台股第四季將超越上半年高點，指數上看54500點大關。記者藍鈞達／攝影
富邦金今日舉辦2026年財經趨勢論壇，富邦投顧董事長陳奕光表示，台股第四季將超越上半年高點，指數上看54500點大關。記者藍鈞達／攝影

看好台股下半年在旺季、AI新品與選舉行情三大利多助攻下，攻勢有望再度發動。富邦投顧董事長陳奕光今日指出，儘管上半年市場歷經美伊戰爭、主要中央銀行偏向升息、通膨與流動性等干擾，但AI產業趨勢仍勢不可擋，推升全球股市前5月再漲9.8%，連續第四年走揚，台股表現更傲視全球，台股第四季將超越上半年高點，指數上看54500點大關。

陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容今年上半年股市。他表示，台股多頭氣勢強勁，今年以來台灣上市櫃公司股價漲逾100%的公司高達168家，千金股遍地開花，融資借貸槓桿同步增加，資金與籌碼持續推升台股走高。不過，市場雖有AI長線趨勢支撐，但指數高度波動也將成為常態，投資人下半年布局須兼顧成長與風險控管。

展望台股基本面，富邦投顧預估，受AI需求帶動，上市櫃公司獲利將大幅跳升，2026年台股獲利預估由4.52兆元上修至6.83兆元，年增51.1%；其中電子業獲利估增60%，金融業增27.2%，傳產也可望增31.1%。陳奕光表示，下半年進入傳統旺季，AI新品推陳出新，加上選舉行情醞釀，股市資金動能仍有延續空間。

資金面也是支撐台股的重要關鍵。陳奕光指出，台灣今年超額儲蓄上看9兆元，勞退新制基金規模也由2017年的1.9兆元，成長至2026年4月的5.5兆元，十年內增加近1.9倍。同時，股票型指數基金規模至今年5月達5.6兆元，年增約60%；主動式ETF（股票型指數基金）推出後快速成長，規模達9023億元，加計後續募集可望突破1兆元，顯示內資動能持續壯大。

選舉行情也被視為下半年潛在助攻。陳奕光指出，觀察台灣歷次地方選舉，選前40至20個交易日上漲機率達86%，平均報酬率約5%至8%；選後40個交易日上漲機率同樣達86%，平均報酬率提升至7.6%。美國期中選舉統計也顯示，選前後股市多具正報酬傾向，有利市場風險偏好回升。

不過，陳奕光也提醒，台股高波動已成為新常態。受AI浪潮吸引資金快速湧入，費半指數年波動率由2021年的46%升至今年85%，台股加權指數年波動率也由24%升至58%；今年前5月台股每日振幅大於1%的交易日占比達92%，大於2%的占比達53%，明顯高於過去五年平均。

在操作策略上，陳奕光提出「高波動動能選股法（VOLATILE）」，建議投資人可聚焦傳產谷底翻身價值、光學與AI眼鏡供應鏈、低軌衛星、先進封裝、台積電供應鏈、工業自動化與推論型AI、電力相關，以及ETF配置。ETF部分則可涵蓋市值型、高股息、主動式ETF，並留意半導體、機器人與綠電等主題型ETF。

富邦 台股 千金股

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