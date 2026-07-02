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狂牛遇上灰犀牛！富邦投顧董座陳奕光：台股第4季上看54,500萬點大關

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦投顧董事長陳奕光出席2026富邦財經趨勢論壇年中場記者會，剖析2026年下半年全球經濟發展趨勢與市場機會。記者戴玉翔／攝影
富邦投顧董事長陳奕光出席2026富邦財經趨勢論壇年中場記者會，剖析2026年下半年全球經濟發展趨勢與市場機會。記者戴玉翔／攝影

2026年上半年雖有美伊戰爭、主要央行趨向升息，市場流動性等負面干擾，但在AI產業勢不可擋之下，全球股市前5月再漲9.8%，連四年走揚，漲幅更超越黃金、白銀與債市。富邦投顧董事長陳奕光2日以「狂牛遇上灰犀牛」形容上半年股市，他分析，今年以來台灣上市櫃公司股價漲逾100%高達168家，千金股遍地開花，融資借貸槓桿大增，持續推升台股漲勢傲視全球，看好下半年進入傳統旺季、AI新品推陳出新，加上選舉行情醞釀，股市攻勢有望再度發動。富邦投顧預估，第四季台股指數將超越上半年高點上看54,500點大關。

陳奕光提出「高波動動能選股法（VOLATILE）」，建議在台股結構改變，雖利多環繞但指數高度波動將成為常態之下，可佈局「Value」傳產族群走出谷底重現價值、「Optical Components」光學與AI眼鏡供應鏈、「LEO」太空競賽帶旺低軌衛星族群、「Advanced Package」先進封裝族群、「TSMC Supply Chain」台積電（2330）供應鏈、「Industrial Automation & Inference AI」工業自動化與推論型AI、「Electricity」電力相關、「ETF」涵蓋市值型、高股息、主動式ETF，以及主題型ETF聚焦半導體、機器人與綠電等三大產業趨勢。

展望下半年台股走勢，陳奕光指出，台股籌碼利多還有ETF與資金結構同步擴張，股票型ETF規模至2026年5月達5.6兆元、年增約60%；主動式ETF自推出後快速成長，規模達9,023億元，加計後續募集將突破1兆元，資金持續集中流入台股。籌碼面呈現內外資分歧，外資近3年年均賣超逾5,000億元，但由投信與內資承接，市場結構轉為內資主導。富邦投顧預估，上市櫃公司獲利大幅跳升，反映AI需求推升整體獲利擴張，2026年台股獲利預估由4.52兆元升至6.83兆元，年增51.1%，其中電子業估增60%、金融業27.2%、傳產31.1%。

觀察歷年選舉行情，可看出短期多具正報酬傾向，包括台灣歷次地方選舉中，選前40至20個交易日上漲機率達86%，平均報酬率約5%至8%；選後40個交易日上漲機率同樣為86%，平均報酬率提升至7.6%。美國方面，近8次期中選舉統計顯示，選前20個交易日標普500指數平均漲幅為4.9%，且隨選舉後時間拉長，上漲機率與平均漲幅呈現同步提升趨勢。

受惠AI浪潮吸引資金湧入，費半指數年波動率由2021年46%升至今年85%，台股加權指數年波動率則由24%上升至58%。此外，台股今年前5個月每日振幅大於1%的交易日占比達92%，大於2%的占比達53%，明顯高於過去5年平均的61%與14%，在台股結構改變之下，結構性高波動已成常態。

陳奕光也提醒，台股「狂牛」行情背後仍有五大灰犀牛風險。第一，上市櫃總市值創歷史新高，但淨利／市值比降至歷史低點，顯示市場估值偏高；第二，融資增幅高於指數漲幅，槓桿資金快速累積；第三，台股周轉率創新高，未來盤中千點震盪恐成新常態；第四，外資期貨空單逾8萬口，約當7,000億元股票部位，須留意每月台指期及富台指結算前後的套利賣壓；第五，企業獲利成長速度未完全跟上市值擴張，市場已有過熱跡象。他強調，若市場回檔，主因將是籌碼面過度樂觀引發的「多殺多」，而非景氣或AI基本面轉弱，建議投資人控制槓桿、留意估值，採取「選股不選市」策略。

在債市與資金流向方面，陳奕光指出，美債殖利率維持區間格局，主要受高油價、就業穩定與政策偏鷹影響，限制降息預期。即便未來利率維持在4.25%–4.5%（對應縮表情境），仍接近歷史平均10年期殖利率4.35%，評價並未明顯低估。目前投資等級企業債與公債殖利率均高於長期平均，具備收益吸引力且違約風險較低。資金面上，2026年前5月投資等級債基金淨流入近3,000億美元，年增率接近80%，顯示資金明顯轉向具收益優勢的投資級債券。

在匯率走勢方面，美元維持強勢格局，主要受美債殖利率上移與升息預期影響，日圓則持續偏弱，人民幣預期維穩，整體仍維持偏強格局。觀察通膨與長期投資報酬方面，近期調查顯示未來1年與5年通膨預期為4.8%與3.9%，高於美國存款利率3.8%，現金購買力持續被侵蝕。

陳奕光表示，股市長期平均資本利得高，債市提供穩定收益。資產配置建議為「股優於債」，可同時配置股票與投資等級債平衡風險；在利率與通膨壓力下，債券布局以中短期債為主，以降低利率波動影響。在投資布局若採「股5：債4：黃金1」配置，過去10年平均報酬約6.9%，20–30年約 5.2%，具備抗通膨效果。長期而言，全球股市30年平均報酬5.9%，優於債券3.4%與原油3.7%；黃金則因近年上漲使30年CAGR達8.4%。同時，美國10年期公債上漲機率達77%，高於多數資產，在金融危機期間具備穩定收益與降低波動的重要功能。

2026富邦財經趨勢論壇年中場記者會2日召開，富邦證券董事長程明乾(左二)、富邦金控首席經濟學家羅瑋(右二)、 台北富邦銀行資深副總經理吳傳文(左一)、富邦投顧董事長陳奕光(右一)出席，剖析2026年下半年全球經濟發展趨勢與市場機會。記者戴玉翔／攝影
2026富邦財經趨勢論壇年中場記者會2日召開，富邦證券董事長程明乾(左二)、富邦金控首席經濟學家羅瑋(右二)、 台北富邦銀行資深副總經理吳傳文(左一)、富邦投顧董事長陳奕光(右一)出席，剖析2026年下半年全球經濟發展趨勢與市場機會。記者戴玉翔／攝影

富邦 千金股 台股指數

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