快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價大跌、迎第3季需求旺季 資金湧入塑化族群

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

美、伊談判傳新進度，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）傳出8月擬再增產，國際油價2日再度下挫，此外，據上周最新報價，三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯價格持續走低；市場認為，塑化族群成本壓力有望近一步舒緩。加上第3季將迎接部分產品需求旺季，塑化族群2日股價普遍走強、成資金避風港。

台化（1326）2日盤中拉至漲停，台塑（1301）、南亞（1303）、中石化（1314）盤中均大漲逾7%；國喬（1312）、聯成（1313）、台達化（1309）、華夏（1305）、台聚（1304）、台苯（1310）、亞聚（1308）等多檔同步量、價齊揚。

市場人士指出，4、5月國際石化原料短缺、價格走高，高價原料消化將成為6、7月一大課題；原油、乙烯等原料走跌，有助舒緩業者成本壓力。

台化日前在6月營運展望中表示，6月營收預期較5月成長。不過，主力產品中，對二甲苯（PX）及苯乙烯（SM）系列產品表現將呈「兩樣情」：PTA、PX位於獲利區間且利差向好；塑料則因庫存仍高、且中國大陸產能外溢嚴重，預期6月挑戰較大，將減產因應。

台塑日前在營運展望中表示，因中油新三輕恢復開車，供料回穩、產銷量增加，6月營業額預期比5月高。至於第3季的石化產品供需，台塑表示，第3季為部分石化產品傳統需求旺季，台塑產品銷售。其中，耶誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品，均逢傳統需求旺季，有助台塑產品銷售。

台聚 中石化 中油

延伸閱讀

油價又跌了！美伊談判傳有進展 OPEC+擬8月再增產

產品漲價股價卻不漲？南亞大漲再創新高 富喬卻臉黑下跌

亞歐製造業PMI穩健擴張 台日韓6月指標保持動能

越南和發鋼廠新盤價熱軋大降34美元 燁輝、盛餘外銷承壓

相關新聞

「小學生都在比有沒有台積電」台股4個月漲萬點 巴菲特指標過熱該空手？杜金龍曝操作

2026年的台北股市，脫韁的指數像是一扇奇幻之窗，漲萬點僅花4個月，違約交割創7年新高，巴菲特指標高達5倍、世界第一。這一次的台股，真的不一樣了嗎？

富邦投顧陳奕光：台股Q4上看54500點 AI、旺季、選舉行情三箭齊發

看好台股下半年在旺季、AI新品與選舉行情三大利多助攻下，攻勢有望再度發動。富邦投顧董事長陳奕光今日指出，儘管上半年市場歷經美伊戰爭、主要中央銀行偏向升息、通膨與流動性等干擾，但AI產業趨勢仍勢不可擋，推升全球股市前5月再漲9.8%，連續第四年走揚，台股表現更傲視全球，台股第四季將超越上半年高點，指數上看54500點大關。

終極應用在這？優必選男、女朋友機器人銷貨量年增十倍 概念股噴出

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，主打超擬真，讓消費者有機會打造帥氣或貌美的伴侶，大陸網友高喊「機器人女／男友終於來了！」。首波銷量已達去該公司去年總出貨量逾十倍，帶動機器人概念股大漲，達明（4585）、羅昇（8374）、所羅門（2359）、大銀微系統（4576）、全球傳動（4540）、直得（1597）、和椿（6215）等都漲停亮燈。

沙拉油驗出致癌物 泰山、福懋油等皆下挫 但這幾檔逆勢上漲

中聯油脂自主檢驗大豆沙拉油，檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，衛福部食藥署1日指出，相關產品主要流向泰山（1218）、福壽（1219）及福懋（1434）三家業者，總量約1,300公噸。泰山、福懋油（1225）、福壽2日股價都下跌，泰山跌勢最重，一度重挫4%，福懋油下跌2%，福壽小跌近1%。而同樣也是油品公司的大統益（1232），其股東大成（1210）、統一（1216）則都逆勢上漲。

鴻海除息遇空軍壓境 逆勢開低走高能走穩填息路？

美股四大指數周三全面收黑，台股2日開低，早盤以46,833.89點開出，下跌185.1點，指數開低走低一度下探至45,981.89點，大跌1,037.1點，鴻海（2317）填息秀登場，每股配發7.17179227元現金股利，除息參考價241元，早盤雖以239元開低，但買盤不懼大盤指數重挫進場，推升股價翻紅，朝填息挺進。

台積電ADR重挫7%！台股一度急殺逾千點 金融股救援46K

美股四大指數昨夜全面收黑，AI晶片股遭遇沉重賣壓，費城半導體指數重挫6.27%，台積電（2330）ADR大跌6.98%，拖累台指期夜盤重挫867點。受此衝擊，7月台指期2日開盤狂瀉1,021點、報46,200點；集中市場指數同步開低185.1點、報46,833.89點，在台積電領跌五大權值股，南亞科（2408）、欣興（3037）、南亞（1303）、聯電（2303）等電子權值同步走弱下，大盤跌點一度擴大逾1,000點，回測46,000點整數關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。