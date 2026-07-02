國際油價大跌、迎第3季需求旺季 資金湧入塑化族群

美、伊談判傳新進度，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）傳出8月擬再增產，國際油價2日再度下挫，此外，據上周最新報價，三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯價格持續走低；市場認為，塑化族群成本壓力有望近一步舒緩。加上第3季將迎接部分產品需求旺季，塑化族群2日股價普遍走強、成資金避風港。

台化（1326）2日盤中拉至漲停，台塑（1301）、南亞（1303）、中石化（1314）盤中均大漲逾7%；國喬（1312）、聯成（1313）、台達化（1309）、華夏（1305）、台聚（1304）、台苯（1310）、亞聚（1308）等多檔同步量、價齊揚。

市場人士指出，4、5月國際石化原料短缺、價格走高，高價原料消化將成為6、7月一大課題；原油、乙烯等原料走跌，有助舒緩業者成本壓力。

台化日前在6月營運展望中表示，6月營收預期較5月成長。不過，主力產品中，對二甲苯（PX）及苯乙烯（SM）系列產品表現將呈「兩樣情」：PTA、PX位於獲利區間且利差向好；塑料則因庫存仍高、且中國大陸產能外溢嚴重，預期6月挑戰較大，將減產因應。

台塑日前在營運展望中表示，因中油新三輕恢復開車，供料回穩、產銷量增加，6月營業額預期比5月高。至於第3季的石化產品供需，台塑表示，第3季為部分石化產品傳統需求旺季，台塑產品銷售。其中，耶誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品，均逢傳統需求旺季，有助台塑產品銷售。