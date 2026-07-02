富邦投顧：台股第4季上看54,500點 AI、ETF 與選舉行情撐盤

2026年上半年雖有美伊戰爭、主要央行趨向升息，市場流動性等負面干擾，但在AI產業勢不可擋之下，全球股市前五月再漲9.8%，連四年走揚，漲幅更超越黃金、白銀與債市。富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容上半年股市，今年以來台灣上市櫃公司股價漲逾100%高達168家，千金股遍地開花，融資借貸槓桿大增，持續推升台股漲勢傲視全球，看好下半年進入傳統旺季、AI新品推陳出新，加上選舉行情醞釀，股市攻勢有望再度發動。富邦投顧預估，第4季台股指數將超越上半年高點上看54,500點大關。

陳奕光提出高波動動能選股法（VOLATILE），建議在台股結構改變，雖利多環繞但指數高度波動將成為常態之下，可布局「Value」傳產族群走出谷底重現價值、「Optical Components」光學與AI眼鏡供應鏈、「LEO」太空競賽帶旺低軌衛星族群、「Advanced Package」先進封裝族群、「TSMC Supply Chain」台積電（2330）供應鏈、「Industrial Automation & Inference AI」工業自動化與推論型AI、「Electricity」電力相關、「ETF」涵蓋市值型、高股息、主動式ETF，以及主題型ETF聚焦半導體、機器人與綠電等三大產業趨勢。

所得、股市K型化時代 通膨升溫下資金動能仍旺

綜觀目前人均所得、股市趨勢，已呈現「K」型化時代。根據IMF預估，受惠AI與高科技投資紅利，台灣人均GDP今年將突破4萬美元大關，僅歷時5年，速度遠快於過往，並領先歐美日韓等國。預期2029年將跨越5萬美元門檻，與日韓差距持續拉開，全球排名將前進至第30名。其中，台灣電子零組件業薪資高於整體平均76%，新竹縣市薪資高於全國薪資中位數65%，呈現出所得K型化。股市也走向K型化，韓股、台股市值成長幅度為全球股市的3倍及2.5倍，漲勢集中度高，類股K型化程度加深。

陳奕光表示，在景氣表現上，台、美動能穩健，中國大陸則面臨內需與房市調整壓力的格局。台灣製造業PMI受惠外需強勁，服務業則享台股財富效應，帶動消費樂觀情緒。5月NMI為58，未來半年展望指數達57，內外皆旺。貿易端則由AI巨浪拉抬台韓出口大增逾4成，雖然美國整體進口因高基期呈現年減，但科技資通訊設備進口仍大增41%，科技多頭大勢依舊底定。

受美伊衝突推升油價一度突破每桶100美元影響，全球通膨壓力再度升溫，美國5月CPI與PPI年增率分別達4.2%與6.5%，IMF亦上調今年全球通膨預測至4.4%。通膨預期同步攀升，密西根大學調查顯示未來一年與五年預期分別達4.8%與3.9%。各國成本轉嫁仍未完全，美、台、中PPI與CPI剪刀差擴大，其中台灣因吸收能源成本差距達-11.9%，美、中也分別惡化至-2.3%與-2.7%。另一方面，主要經濟體貨幣供給顯著成長，台灣M1與M2達9.45%與7.41%，增速亦高於近年平均，帶動市場投資動能回溫。

景氣面則呈現分歧發展，美國就業市場回穩，新增就業穩定、失業率持平且薪資壓力趨緩；在美中需求擴張帶動下，全球貿易動能回升，資本財進口與台灣出口同步強勁成長，電子與AI供應鏈需求持續暢旺，支撐台灣經濟表現。相較之下，美中房市仍處低迷，拖累內需復甦動能；整體而言，全球經濟在外需與科技產業支撐下穩步回升，但結構性壓力仍存在。

通膨常態化侵蝕購買力 資產配置建議「股優於債」

陳奕光指出，聯準會政策當前降息條件仍不足，主因包括美國就業市場回穩與油價高檔使通膨風險升溫，若依Fed主席華許主張，聯準會總資產需降至3兆美元，等同縮減約55%，縮表3.76兆美元約為升息3碼，Fed需考量美債市場胃納量。目前Fed每月100億美元短債購買計畫及持有1.6兆美元長天期公債（占36%），若轉為「留短債、賣長債」，將對長端利率與市場穩定造成顯著影響。同時，美國今年到期公債約10兆美元、單季約6兆美元，再融資壓力極高。

在債市與資金流向方面，美債殖利率維持區間格局，主要受高油價、就業穩定與政策偏鷹影響，限制降息預期。即便未來利率維持在4.25%–4.5%（對應縮表情境），仍接近歷史平均10年期殖利率4.35%，評價並未明顯低估。目前投資等級企業債與公債殖利率均高於長期平均，具備收益吸引力且違約風險較低。資金面上，2026年前5月投資等級債基金淨流入近3,000億美元，年增率接近80%，顯示資金明顯轉向具收益優勢的投資級債券。

在匯率走勢方面，美元維持強勢格局，主要受美債殖利率上移與升息預期影響，日圓則持續偏弱，人民幣預期維穩，整體仍維持偏強格局。觀察通膨與長期投資報酬方面，近期調查顯示未來一年與五年通膨預期為4.8%與3.9%，高於美國存款利率3.8%，現金購買力持續被侵蝕。在投資布局若採股5：債4：黃金1配置，過去10年平均報酬約6.9%，20–30年約 5.2%，具備抗通膨效果。長期而言，全球股市30年平均報酬5.9%，優於債券3.4%與原油3.7%；黃金則因近年上漲使30年CAGR達8.4%。同時，美國10年期公債上漲機率達77%，高於多數資產，在金融危機期間具備穩定收益與降低波動的重要功能。

陳奕光表示，股市長期平均資本利得高，債市提供穩定收益。股市有AI晶片升級、關稅及美伊戰爭對股市影響淡化等利多，不過短期漲幅高、投資槓桿與籌碼壓力升高利空仍在側。債市利多則有利率處高位提供收益，股市估值升高，且10年期公債殖利率仍高於4.1%合理值。但提醒須注意美國債務已達39兆美元、每季再融資約6兆美元，加上市場降息預期降溫，與縮表疑慮等利空。資產配置建議為「股優於債」，可同時配置股票與投資等級債平衡風險；在利率與通膨壓力下，債券布局以中短期債為主，以降低利率波動影響。

資金籌碼面與選舉行情加持 台股續具動能高波動成常態

展望下半年台股走勢，陳奕光指出，在資金面與籌碼面，台灣升息對台債的影響高於台股，今年台灣超額儲蓄上看9兆元。勞工自提退休比例近十年翻2倍，今年4月自提勞退人數占比上揚至18.9%，來到148萬人。新制勞退基金規模更由2017年的1.9兆元增至至2026年4月的5.5兆元，10年內成長189%。同時，台股資金面顯著升溫，今年4月市值/M1、M2比重升至4.5倍與1.97倍，較去年同期接近倍增，並高於近20年平均2.19倍與0.85倍。今年5月台股市值突破5兆美元，年增100.7%，大幅高於全球股市28.2%與美股28.3%；近20年CAGR11%，亦優於全球6.9%與美股8.3%。台灣上市櫃公司總市值逾157兆元、年增逾5成，淨利/市值比將降至4%以下，創2001年來低點。

陳奕光表示，台股籌碼利多還有ETF與資金結構同步擴張，股票型ETF規模至2026年5月達5.6兆元、年增約60%；主動式ETF自推出後快速成長，規模達9,023億元，加計後續募集將突破1兆元，資金持續集中流入台股。籌碼面呈現內外資分歧，外資近3年年均賣超逾5,000億元，但由投信與內資承接，市場結構轉為內資主導。富邦投顧預估，上市櫃公司獲利大幅跳升，反映AI需求推升整體獲利擴張，2026年台股獲利預估由4.52兆元升至6.83兆元，年增51.1%，其中電子業估增60%、金融業27.2%、傳產31.1%。

觀察歷年選舉行情，可看出短期多具正報酬傾向，包括台灣歷次地方選舉中，選前40至20個交易日上漲機率達86%，平均報酬率約5%至8%；選後40個交易日上漲機率同樣為86%，平均報酬率提升至7.6%。美國方面，近8次期中選舉統計顯示，選前20個交易日標普500指數平均漲幅為4.9%，且隨選舉後時間拉長，上漲機率與平均漲幅呈現同步提升趨勢。

受惠AI浪潮吸引資金湧入，費半指數年波動率由2021年46%升至今年85%，台股加權指數年波動率則由24%上升至58%。此外，台股今年前5個月每日振幅大於1%的交易日占比達92%，大於2%的占比達53%，明顯高於過去5年平均的61%與14%，在台股結構改變之下，結構性高波動已成常態。

陳奕光也提醒，目前潛在風險在於資金與供應鏈不確定性升高，日本海外股債資金出現3.6兆美元回流，為2007年以來第三次大規模回流；同期全球股、債指數年增率分別為7.3%與-0.4%，低於2025年19.5%與8.2%。同時，資料中心建置受土地與設備交期影響，約30%至50%進度延後，且WSJ指出至2027年仍有約60%尚未開工，可能導致電子零組件需求後移並增加庫存修正壓力。