台股早盤急殺千點後V轉 台積電跌幅收斂、聯發科日月光翻紅

台股2日早盤受美股科技股與半導體股賣壓拖累，開盤後一度重挫逾千點，跌破46,000點，不過低接買盤隨後進場，指數快速V轉拉回，盤中跌幅收斂至約300點內，46,000點關卡暫時守穩。

美股前一交易日半導體股成為盤面主要拖累。美股周三收低，科技股下跌，費城半導體指數重挫6.3%，市場對科技股高估值與大型科技公司AI支出規模仍存疑慮；Meta則因外媒報導其規劃雲端業務、出售多餘AI算力，股價逆勢上漲8.8%，但該消息也引發市場重新檢視AI算力供需與資本支出回收壓力。

由於台灣為全球AI晶片、先進製程與封測供應鏈核心，美股AI硬體賣壓也迅速反映在台股早盤。台積電（2330）今日開低在2,450元，盤中最低2,445元，隨大盤反彈後跌幅收斂，暫報2,470元，下跌35元、跌幅1.40%。

IC設計龍頭聯發科（2454）早盤一度下探4,150元，隨後翻紅走高，報4,360元，上漲25元、漲幅0.58%；日月光投控（3711）也由黑翻紅，報709元，上漲6元、漲幅0.85%。

市場人士指出，這波修正關鍵不在於AI需求是否消失，而是投資人開始重新評估AI基礎建設是否可能出現階段性過度投資。據彭博報導指出，Meta規劃出售多餘AI算力的消息，該消息凸顯科技巨頭正尋求將龐大AI投資轉化為實際回報，也讓市場對AI資本支出循環更為敏感。

後續焦點仍落在台積電法說會。台積電已在美國規劃總額達1,650億美元投資，包括新增晶圓廠、先進封裝設施與研發中心；魏哲家也曾表示，客戶對AI前景仍正面，公司正努力滿足需求。隨台積電將於16日召開法說，市場將聚焦AI需求是否延續、CoWoS與先進製程供需、美國亞利桑那擴建進度，以及海外設廠成本對毛利率的影響。