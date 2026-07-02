終極應用在這？優必選男、女朋友機器人銷貨量年增十倍 概念股噴出

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，主打超擬真，讓消費者有機會打造帥氣或貌美的伴侶，大陸網友高喊「機器人女／男友終於來了！」。首波銷量已達去該公司去年總出貨量逾十倍，帶動機器人概念股大漲，達明（4585）、羅昇（8374）、所羅門（2359）、大銀微系統（4576）、全球傳動（4540）、直得（1597）、和椿（6215）等都漲停亮燈。

優必選董事會主席兼CEO周劍表示，去年該公司全尺寸人形機器人全年交付量僅1,079台，而U1系列一天的訂單量突破1.33萬台，已超過去年的十倍，力爭在今年12月31日前完成這1萬多台機器人的全部交付。

優必選指出，U1系列共有超過50種外觀版本，提供不同性別、臉部特徵、髮型與身材比率，讓消費者可依需求選擇，並內置長期陪伴情感大模型，能識別20多種人類細微情緒，準確率超90%。還具備「跨時空記憶體」，能主動關懷用戶，例如當主人加班回家能夠主動問候，並調節空調。

供應鏈方面，鴻海集團廣宇（2328）、工業富聯都與優必選有往來，工業富聯更將優必選列為唯一人形機器人合作夥伴，廣宇則打入優必選人形機器人供應鏈。不過鴻海（2317）今日除息，股價並無特別表現，廣宇也僅盤中上漲約1%。

但其他機器人概念股紛紛大漲，逾十檔衝上漲停板，包括達明、羅昇、所羅門、大銀微系統、全球傳動、直得、和椿等都漲停亮燈，盟立（2464）更一度衝上206.5元，創下歷史新高。

盟立董事會日前決議，與科達利及盟英科技合資成立新公司「科盟」，加上與精確（3162）於今年6月合資成立「奧威科技」，全力衝刺人形機器人必備的諧波減速機與關節模組市場。特斯拉最新人形機器人Optimus 3即將問市，市場傳出，盟立集團台灣廠區已開始供貨Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組。