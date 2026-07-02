無人機採購條例草案可望付委 推升無人機族群早盤表現

在野藍、白黨團已公布無人機採購條例草案，均以年度預算推動，預計兩版本加上行政院版將在院會一併處理付委。待無人機預算完成編列、三讀後，相關無人機標案將開出，也帶動無人機族群包括雷虎（8033）、錦明（3230）等2日早盤逆勢上漲。

其中藍版匡列六年2,400億元規模，且在國產化目標比例、 分散生產據點建置有詳細規範，白版則不特別匡列金額，

預計2027年相關無人機標案將開出，貢獻得標廠商2027年起的營運成長。法人表示，將有利長榮航太（2645）、雷虎等既有無人機得標廠商取得更多訂單。

加上前次標案已時隔兩年，近來也有新的無人機廠商，如錦明等陸續取得驗證與實績，新無人機廠商也有望加入此次標案競爭。