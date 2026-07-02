沙拉油驗出致癌物 泰山、福懋油等皆下挫 但這幾檔逆勢上漲

中聯油脂自主檢驗大豆沙拉油，檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，衛福部食藥署1日指出，相關產品主要流向泰山（1218）、福壽（1219）及福懋（1434）三家業者，總量約1,300公噸。泰山、福懋油（1225）、福壽2日股價都下跌，泰山跌勢最重，一度重挫4%，福懋油下跌2%，福壽小跌近1%。而同樣也是油品公司的大統益（1232），其股東大成（1210）、統一（1216）則都逆勢上漲。

食藥署表示，中聯（9930）所生產之「大豆沙拉油」約1,300公噸於自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1μg/kg，未符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」。中聯生產該批大豆沙拉油為供應泰山、福壽及福懋使用，受影響範圍主要集中於大豆沙拉油、調合油及耐炸油等品項。

中聯油脂由福壽、福懋油及泰山等油脂業者共同出資設立，長期扮演上游原料供應與代製的重要節點。業者指出，相關產品採代工生產模式，由中聯油脂負責製造。

目前已通報15項產品違規，其中泰山超標油品較多，共有10項，福壽有3項中標，福懋油則僅1項。

泰山表示，本次盤點可能受影響產品包括耐炸油、沙拉油及調合油等產品，均為民生消費用油，並無涉及再製加工食品。公司已針對相關批次啟動預防性下架，並擴大檢視其他非同批次產品，待完成安全確認後再行恢復上市。

泰山、福懋油、福壽股價都下跌，以泰山跌勢最重，一度下跌至17元，盤中跌幅約3%，福懋油下跌2%，福壽下跌1%以內。而同樣也是油品公司的大統益股價上漲約1%，大統益主要股東為統一、大成及泰華油脂，大成、統一也都上漲，其中大成創波段新高。