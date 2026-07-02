台積電ADR重挫7%！台股一度急殺逾千點 金融股救援46K

中聯油脂自主檢驗大豆沙拉油，檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，衛福部食藥署1日指出，相關產品主要流向泰山（1218）、福壽（1219）及福懋（1434）三家業者，總量約1,300公噸。泰山、福懋油（1225）、福壽2日股價都下跌，泰山跌勢最重，一度重挫4%，福懋油下跌2%，福壽小跌近1%。而同樣也是油品公司的大統益（1232），其股東大成（1210）、統一（1216）則都逆勢上漲。

2026-07-02 10:05