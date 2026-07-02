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台積電ADR重挫7%！台股一度急殺逾千點 金融股救援46K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股早盤下跌超過700點，法人示警台股籌碼凌亂，選股要把握這三個要件。聯合報系資料照
台股早盤下跌超過700點，法人示警台股籌碼凌亂，選股要把握這三個要件。聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全面收黑，AI晶片股遭遇沉重賣壓，費城半導體指數重挫6.27%，台積電（2330）ADR大跌6.98%，拖累台指期夜盤重挫867點。受此衝擊，7月台指期2日開盤狂瀉1,021點、報46,200點；集中市場指數同步開低185.1點、報46,833.89點，在台積電領跌五大權值股，南亞科（2408）、欣興（3037）、南亞（1303）、聯電（2303）等電子權值同步走弱下，大盤跌點一度擴大逾1,000點，回測46,000點整數關卡。

不過，隨著低接買盤進場，中信金（2891）、富邦金（2881）、國泰金（2882）領軍金融股逆勢走強，智邦（2345）、穎崴（6515）等AI概念股亦挺身抗跌，帶動大盤跌幅逐步收斂至600至700點間，力守46,000點整數關卡。群創（3481）、友達（2409）及合晶（6182）交投最為熱絡，持續位居盤面人氣焦點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低55元、報2,450元，台達電（2308）開1,955元、鴻海（2317）開239元、聯發科（2454）開4,200元、日月光投控（3711）開690元。

類股方面，數位雲端、資訊服務、橡膠、金融等漲幅居前，其他電子、電子零組件、塑膠、玻陶等相對疲弱。

回顧台股1日表現，集中市場指數上漲893.08點、收47,018.99點，成交值達1.3兆元。三大法人買超539.17億元，包括外資買超323.76億元、投信買超156.03億元、自營商買超59.38億元。

法人指出，台股雖站穩所有均線、KD、RSI續揚，技術面仍偏多，但外資期貨淨空單已逾8.4萬口創高，加上美股晶片股回檔，短線震盪恐加劇。後續聚焦美國國慶假期、大立光（3008）及台積電法說會等題材，建議保留資金彈性，布局AI權值股及基本面強勁族群。

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