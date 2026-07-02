證交所：延長交易時間 再緩緩

證交所董事長林修銘昨（1）日在財委會說，台股交易時間，在主要市場中偏短，「延長交易時間是研議的方向」。不過，目前證交所仍傾向先優化零股交易、穩定證券交易系統，延長台股交易時間，可能還要再緩緩。

立委羅明才昨日質詢時指出，台股與美股連動性高，台灣資本市場要與國際接軌，交易時間是否應延長？林修銘說，台股交易時間與各國主要市場相比確實相對較短，已研議延長交易時間，但仍須兼顧券商系統負載與IT韌性。

至於延長交易時間是否可帶動成交量增加？林修銘說，證交所與券商都希望延長後能增加成交量，但增加幅度仍須模擬，並納入IT系統容忍程度評估。不過據了解，目前證交所仍傾向先優化零股交易，穩定證券交易系統，延長台股交易時間，可能要「再緩緩」。

林修銘說，延長交易時間有兩大關鍵。第一，台股目前採「一盤到底」，不像日本中午有休市時間，券商多數希望維持一盤到底；第二，延長多久仍待評估，目前較傾向延長一小時或一個半小時，並參考日本市場交易時間安排。

羅明才追問，是否可能延長到下午3點半？林修銘說「這有可能」，但仍須進一步評估市場交易量、券商系統承載能力及交易後台作業能量。

據悉，台股延長交易時間固然符合接軌國際趨勢，但制度調整牽動整體券商系統調整，官方研議新制時，會特別審慎考量。儘管如此，證交所仍持續研議各種優化交易制度的可能性。

考量普惠金融，保障投資人交易權益面向，在現階段推動交易制度優化的項目中，主管機關將以「零股與整股市場去差異化」為優先，也就是將零股交易時間從早上9:10提前至9:00與整股同步開盤，預計最快2026年底前上路。