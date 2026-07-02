台股飛越47K 預期高檔震盪…專家：買盤恐「近關情怯」

台股下半年首個交易日「開門紅」。昨（1）日台積電（2330）等千金權值股帶頭狂衝，終場指數順利站上47K大關，收47,018點，大漲893點。隨指數逐漸逼近48,218點歷史新高，市場買盤恐將「近關情怯」，預期行情將轉為高檔震盪走勢。

市場資金昨日力拱台積電，激勵指數開高收高，終場大漲1.9%，成交金額擴增至1.36兆元，距離歷史新高48,218點僅差距2.5%；而台積電大漲95元、收2,505元，貢獻漲點高達85%。盤面上，個股雖跌多漲少，不過AI族群、高價電子權值股等，族群包括先進封裝、被動元件、石英元件等均同步走強。

觀察台積電主要買超券商，買超金額前五大中有三家外資券商、兩家本土法人，其中以摩根士丹利買超86.1億元最多，其後依序為高盛、群益金鼎、法銀巴黎、元大、凱基，金額介於25.5至65.8億元之間。

儘管大盤展現「暴力拉積」強勢格局，但面對台股於歷史高點附近震盪，市場專家預期行情將轉為「高檔震盪」，並建議短線須留意三大焦點：一、注意美國聯準會主席華許於歐洲央行年度談話內容、今（2）日提前公布的美國非農就業數據，也將牽動市場對利率走向預期。

二、留意台股短線過熱訊號。今年除息預估將影響大盤約700點、上市融資餘額突破6,000億元、上櫃則逾2,000億元，加上券商不限用途借貸餘額偏高，外資期貨淨空單增加1,105口至84,168口，再創歷史新高，市場仍有波動風險。