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小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

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小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤1日開盤時，在台積電（2330）期貨夜盤大漲領軍中，雖以47,170點、下跌51點開出後，一度來到46,954點、下跌267點，但隨後在低接買盤進場下，一路震盪走高，上衝至47,548點、上漲327點，但受到美國小非農就業數據不如預期拖累，又快速翻黑，截至晚間約21點，指數約在47,125點、下跌96點。

美股電子盤焦點，在於伊朗、以色列再次互嗆，但國際油價反應平淡，顯示市場並不擔心中東緊張情勢惡化，另一方面，美國6月小非農數據顯示私營部門就業人數增加9.8萬人，低於預期，也低於前期的12.2萬人，顯示勞動力市場出現降溫跡象，那斯達克電子盤跌勢擴大，道瓊跌幅收斂、標普小幅翻紅，左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,525元、上漲5元附近遊走，電子期下跌0.29%，半導體期上漲0.14%，中型100期貨指數下跌0.67%。

台股1日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲893點，收47,018點，其中，外資現貨買超323.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,105口至84,168口；投信買超146.2億元，自營商買超59.3億元，三大法人合計買超529.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，台股持續上攻，不僅吞噬前一日上影線，並且完全回補6月24日所留下的空方缺口，正式化解6月下旬所累積的下跌壓力，再加上成交量已逼近月均量水準，顯示市場買氣與換手意願開始增加，有利後市挑戰6月23日所創下的歷史高點48,218點。

台指期 中東 以色列

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