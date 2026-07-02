網通廠搶 5G FWA 商機

全球電信設備大廠愛立信昨（1）日表示，全球5G用戶將從現在的31億成長至2031年底前的64億，無線家用寬頻（FWA）是電信業5G變現重要應用，台灣電信業者也開始投入。

法人看好，5G FWA商機熱轉，帶旺智易（3596）、中磊、啓碁等網通廠後市。

愛立信昨日舉行行動趨勢論壇，並發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》。報告指出，2026年第1季全球5G用戶數已突破30億大關、達31億用戶，預期於2031年底前擴大至64億以上，包含台灣在內的東北亞地區5G滲透率將達90%以上。

從5G應用場景分析，愛立信觀察，FWA為5G重要的變現應用場景之一，全球已有83%的電信商推出FWA服務方案。

其中，推出5G FWA服務的電信業者比率更達71%，較一年前57%顯著提升，為過去四年來最大年度增幅。

愛立信指出，包括台灣等多個市場的電信商已推出全新FWA服務，現在FWA服務獲得台灣電信市場關注，並成為全新營收成長機會。

近年台灣網通廠商智易、中磊、啓碁均積極搶進5G FWA商機。研調機構Counterpoint Research日前發布《FWA CPE 追蹤與預測》報告指出，2025年全球5G FWA CPE出貨量年增18.2%，創新高；供應商由諾基亞、中興及華為分居前三名，台廠智易、啓碁均擠進前五名。

智易指出，今年來自北美市場5G FWA產品訂單強勁成長；中磊則看好，AI應用蓬勃發展，帶動寬頻基礎建設升級潮，網路終端設備市場需求熱絡，包含5G FWA、10GPON光纖設備、有線電視Cable DOSIS 4.0設備產品來自客戶需求表現熱絡。

法人指出，啓碁5G設備受惠5G FWA及5G ORAN推動增長，也是推升今年營運關鍵動能之一。

愛立信指出，隨著用戶規模持續擴張，5G已成為主流行動連接技術，截至2025年底5G網路已承載全球近50%的行動數據流量，預計至2031年底將進一步提升至85%。

6G技術進度方面，愛立信分析，首批可實施的6G技術規範預計2028年底至2029年初完成定案，首波商用6G服務可望於2030年前後推出。

愛立信預估，2031年底全球6G用戶數將達約1.8億，若6G導入速度加快，實際市場成長規模預期將顯著高於目前預測水準。