創新板法說 12家上秀

臺灣證券交易所近日舉辦上半年度創新板（tib-創）公司法說會，共有暉盛-創（7730）、聯友金屬-創（7610）、倚天酷碁-創（2432）、嘉雨思-創（6921）、聚賢研發-創（7631）、富田-創（4590）、邦睿生技-創（6955）及錼創科技-KY創（6854）等12家公司與會。

今年第1季已有超過五成tib-創公司實現獲利，總營收達111.17億元，較去年同期成長36.52％，稅前淨利更較去年同期激增422.92％，亮眼的成長動能不僅顯示創新板已成為支持新興科技與創新產業發展的重要資本市場平台，也反映創新企業在資金與資源挹注下逐步開花結果，為投資人創造共享企業成長與創新價值的機會。

暉盛受AI、HPC帶動，CoWoS、FOPLP及高階IC載板需求升溫，公司已切入先進封裝供應鏈，客戶採購由單一機種擴及多元製程應用，近期在手訂單與採購意向書能見度高；聯友金屬運用先進冶煉技術，以高回收率、節能減碳與環境保護為核心，從事鎢、鈷等金屬的回收與冶煉。

倚天酷碁表示目前整體接單能見度良好，公司跨境電商布局成效強勁，下半年隨傳統旺季來臨，在電腦周邊產品與智慧生活周邊產品兩大核心主力大量出貨強勁挹注下，將有望展現強勁的成長續航力；嘉雨思說明旗下PCIe Gen 5.0/Gen 6.0 Re-Driver IC成功打入AI伺服器與資料中心鏈，未來隨訂單放量，營運動能將續成長。

聚賢研發表示除既有半導體廠務工程及二次配業務外，亦積極發展廠務設備與雷射光源跨產業應用業務，未來將透過在地供應鏈合作、人才培育及技術整合，打造長期營運成長動能；富田持續運用車規動力系統的高階整合經驗與高可靠度製造優勢，布局智慧機器人、機器狗與無人載具等關鍵驅動模組研發，深化高附加價值產品開發。

邦睿生技表示AI精子品質分析檢測儀持續優化升級，已達成一分鐘內精準產出精子品質各項數據之效能，並研發出全新一代的精子優選器來符合不同的人工生殖術式為營收注入成長動能；錼創科技於持續集中核心資源優化MicroLED關鍵製程，鞏固既有國際領導品牌客戶，致力成為全球MicroLED供應鏈整合之絕對領導者。