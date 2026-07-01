野村：AI半導體景氣周期仍未見頂 上調九家台廠目標價

野村證券發布「亞洲AI半導體及伺服器」產業報告指出，產業景氣周期尚未到頂，2027年大型雲端服務供應商資本支出仍有上行空間。野村大幅調升台積電（2330）、聯發科（2454）、信驊（5274）等九家台廠目標價，維持「買進」評等，以聯發科70%的調幅最高，其次是信驊的66%。

報告超過110頁，以「產業周期結束了嗎？」為標題，認為半導體產業的周期似乎仍未到頂峰，除了資本支出仍有上行空間之外，全球新建資料中心計畫也顯示仍有成長空間。更重要的是，新產能要到2027年才會完全釋出，這暗示供給不足將延續至 2027年。價格上漲與獲利預估上修仍是最重要的推動因素。

野村指出，台積電將擴大CoWoS產能，從2026年的110萬片，擴增到2027年的200萬片，到2029年更必須擴大到250-350萬片（視年度漲價幅度而定），才能達到2024–2029年「55%以上」的AI營收年複合成長率。

不過，野村認為，從2026年下半年到2027年，WoS很可能會成為比CoW更大的瓶頸，這對長期周期的延續並非壞事，但短期內可能會引發股價波動。

因此，野村僅預估2028年CoWoS 產能為180萬片。也就是說，當巨頭輝達（NVIDIA）與Google競爭產能時，其他xPU/特殊應用IC（ASIC） 可能會遭受擠壓。另外，委外半導體封測（OSAT）廠商不僅將受惠於台積電日益增加的WoS外包需求，也將受益於進一步的漲價。

野村上調九家台廠目標價，台積電從2,820元上調到3,425元，聯發科由 3,400 元上調至5,800元，日月光投控（3711）從575元到730元，台光電（2383）由 5,285 元上調至 6,880元，臻鼎-KY（4958）由 510 元上調至 720 元，信驊由 11,500 元上調至 19,100 元，台燿（6274）由 1,710 元上調至 2,115 元，環球晶（6488）由 850 元上調至 1,200 元，京元電子（2449）由 360 元上調至 390 元。