快訊

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

吃醫師開的藥出事？北市刑警走路搖晃遭攔 唾液毒品快篩陽性被送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

野村：AI半導體景氣周期仍未見頂 上調九家台廠目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

野村證券發布「亞洲AI半導體及伺服器」產業報告指出，產業景氣周期尚未到頂，2027年大型雲端服務供應商資本支出仍有上行空間。野村大幅調升台積電（2330）、聯發科（2454）、信驊（5274）等九家台廠目標價，維持「買進」評等，以聯發科70%的調幅最高，其次是信驊的66%。

報告超過110頁，以「產業周期結束了嗎？」為標題，認為半導體產業的周期似乎仍未到頂峰，除了資本支出仍有上行空間之外，全球新建資料中心計畫也顯示仍有成長空間。更重要的是，新產能要到2027年才會完全釋出，這暗示供給不足將延續至 2027年。價格上漲與獲利預估上修仍是最重要的推動因素。

野村指出，台積電將擴大CoWoS產能，從2026年的110萬片，擴增到2027年的200萬片，到2029年更必須擴大到250-350萬片（視年度漲價幅度而定），才能達到2024–2029年「55%以上」的AI營收年複合成長率。

不過，野村認為，從2026年下半年到2027年，WoS很可能會成為比CoW更大的瓶頸，這對長期周期的延續並非壞事，但短期內可能會引發股價波動。

因此，野村僅預估2028年CoWoS 產能為180萬片。也就是說，當巨頭輝達（NVIDIA）與Google競爭產能時，其他xPU/特殊應用IC（ASIC） 可能會遭受擠壓。另外，委外半導體封測（OSAT）廠商不僅將受惠於台積電日益增加的WoS外包需求，也將受益於進一步的漲價。

野村上調九家台廠目標價，台積電從2,820元上調到3,425元，聯發科由 3,400 元上調至5,800元，日月光投控（3711）從575元到730元，台光電（2383）由 5,285 元上調至 6,880元，臻鼎-KY（4958）由 510 元上調至 720 元，信驊由 11,500 元上調至 19,100 元，台燿（6274）由 1,710 元上調至 2,115 元，環球晶（6488）由 850 元上調至 1,200 元，京元電子（2449）由 360 元上調至 390 元。

半導體 聯發科 信驊

延伸閱讀

台積電股價強站穩均線...7月法說行情點火 11檔高含積量ETF波段行情啟動

外資上調聯發科（2454）目標價⋯他嗨喊：發哥要發了！網反酸出貨文

日經大漲1500點！00954與00951雙創新高 經理人：日本設備大廠受惠最明確

台股收復47,000！費半創新高引爆半導體ETF…00891完整參與台積、聯發科成長紅利

相關新聞

野村：AI 半導體景氣周期仍未見頂 上調九家台廠目標價

野村證券發布「亞洲AI半導體及伺服器」產業報告指出，產業景氣周期尚未到頂，2027年大型雲端服務供應商資本支出仍有上行空間。野村大幅調升台積電（2330）、聯發科（2454）、信驊（5274）等九家台廠目標價，維持「買進」評等，以聯發科70%的調幅最高，其次是信驊的66%。

近一年執行庫藏股低於50%上市公司 榮成、永擎、台表科等9檔上榜

臺灣證券交易所表示，自2025年7月1日起至2026年6月30日止上市公司執行買回庫藏股計有118件（84家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有91件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有51件；買回庫藏股執行率低於50%者計有9件。

Google 挺人形機器人訓練場 台股機器人、AI 視覺概念股再點火

據路透最新報導，Google投資的人形機器人新創 Apptronik 宣布在美國德州奧斯汀推出機器人訓練設施「Robot Park」，押注大規模真實世界資料收集，加速人形機器人商業化。這座近9萬平方英尺的設施由Apptronik與Google DeepMind合作打造，內部讓多台人形機器人執行物流、製造與零售任務，產出的資料將供應Google機器人AI模型Gemini Robotics使用。Apptronik執行長Jeff Cardenas形容，公司不只有「生產機器人的工廠」，也有「生產資料的工廠」，今年仍將持續試點，並即將在明年看到真正量產版本。

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

台股1日收在47,018.99點，上漲893.08點，但鴻海（2317）卻出現棄息賣壓，在除息前最後買進日收黑，最後一盤爆出7,022張賣單，股價收在當天最低的248元，下跌3元，另外，外資也賣超鴻海22,390張。

法說行情暖身？外資終止連六賣 回頭買超台積電

台股1日續攻893.08點，收在47,018.99點，漲幅1.94%，收復所有均線，成交量1.3兆。由成交量、成交值排行來看，近日的熱門股如面板、記憶體多下跌，資金往權值股集中，尤其台積電（2330）強勢上漲，收2,505元，上漲近4%。外資今日也終止連六賣，轉買超台積電7,399張。

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

台股1日續攻893.08點，終場收在47,018.99點，漲幅1.94%，收復所有均線，成交量1.3兆，三大法人買超529.36億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。