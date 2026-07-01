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證交所推「反詐洋芋片」抽好康 攜手證券商共同推廣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所推「反詐洋芋片」攜手全台證券商 邀全民「凍ㄟ！先Check一下！」。圖／臺灣證券交易所提供
證交所推「反詐洋芋片」攜手全台證券商 邀全民「凍ㄟ！先Check一下！」。圖／臺灣證券交易所提供

為持續深化全民防詐意識，臺灣證券交易所自2026年4月啟動「5D反詐行動」第三波宣傳，繼4月16日萬人參與的「反詐終極密碼挑戰」網站活動後，7月1日再推出跨界實體宣導品「反詐洋芋片」，並攜手證券商共同推廣，7月6日起於全臺證券商據點限量發送，透過多元宣導方式，呼籲民眾面對投資訊息時「凍ㄟ！先Check一下！」，養成主動查證習慣。

證交所表示，這次推出的「反詐洋芋片」採用特殊包裝設計，外觀刻意不標示口味，希望藉由熟悉的零食體驗，引導民眾停下動作、翻看包裝資訊，將「先查看、再判斷」的行為與防詐觀念連結。

透過這項設計，證交所希望讓民眾在日常生活中建立「凍ㄟ！先Check一下！」的反射動作，將「實體查證」的動作轉化為內在的心理警覺，當未來接觸到可疑投資訊息時，大腦便能瞬間跳出「凍ㄟ！先Check一下！」的關鍵字，主動進行查證，將詐騙拒於門外。

配合「反詐洋芋片」推出，證交所官方臉書粉絲專頁於7月1日至7月3日舉辦為期三天的「反詐洋芋片快閃抽獎」活動。民眾只要在活動貼文下方留言指定口號「我要反詐洋芋片！」，並標記一位好友，就有機會獲得「反詐洋芋片」三包，活動預計抽出100名幸運得主，並於7月10日公告中獎名單。

為了讓防詐能量傳遞全臺，證交所更進一步串聯資本市場反詐最前線-證券商的力量。自7月6日起，全台近300家證券商實體據點將限量提供民眾親自前往索取「反詐洋芋片」，數量有限，送完為止。

證交所提醒，防制投資詐騙仍須仰賴全民共同參與。除透過創意宣導提升防詐意識外，民眾面對任何標榜高報酬、穩賺不賠等可疑投資訊息時，也應善用查詢工具。

全新改版的「證券反詐騙聯防行Don't專區」目前已累積逾600則證券商通報案例，網站以視覺化儀表板呈現常見詐騙態樣，並導入AI語音播報功能，提供高齡者及視障朋友使用。民眾若收到任何標榜高投報、穩賺不賠的可疑投資資訊，請務必先上專區查詢類似態樣，共同守護自身資產安全。

反詐洋芋片抽獎活動 https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp

證券商提供民眾索取洋芋片營業處所 https://cam.twse.com.tw/antifraud/campaign/list

證券反詐騙聯防行Don't專區 https://cam.twse.com.tw/antifraud/

證交所 證券商

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