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近一年執行庫藏股低於50%上市公司 榮成、永擎、台表科等9檔上榜
臺灣證券交易所表示，自2025年7月1日起至2026年6月30日止上市公司執行買回庫藏股計有118件（84家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有91件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有51件；買回庫藏股執行率低於50%者計有9件。
該9家公司為：榮成（1909）、百容（2483）、怡利電（2497）、皇昌（2543）、台表科（6278）、科妍（1786）、敬鵬（2355）、永擎（7711）、憶聲（3024）。產業分類上，光電業2件、電子零組件業2件、電腦及周邊設備業1件、生技醫療業1件、汽車工業1件、建材營造1件、造紙工業1件。
以買回目的統計件數，轉讓股份予員工6件、維護公司信用及股東權益3件。主要原因多為「基於維護股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢」。
證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。
證交所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「彙總報表」→「股權變動/證券發行」→「有價證券」→「國內有價證券」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t35sc09）
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