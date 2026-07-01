近一年執行庫藏股低於50%上市公司 榮成、永擎、台表科等9檔上榜

據路透最新報導，Google投資的人形機器人新創 Apptronik 宣布在美國德州奧斯汀推出機器人訓練設施「Robot Park」，押注大規模真實世界資料收集，加速人形機器人商業化。這座近9萬平方英尺的設施由Apptronik與Google DeepMind合作打造，內部讓多台人形機器人執行物流、製造與零售任務，產出的資料將供應Google機器人AI模型Gemini Robotics使用。Apptronik執行長Jeff Cardenas形容，公司不只有「生產機器人的工廠」，也有「生產資料的工廠」，今年仍將持續試點，並即將在明年看到真正量產版本。

2026-07-01 18:13