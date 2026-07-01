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棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股1日收在47,018.99點，上漲893.08點，但鴻海（2317）卻出現棄息賣壓，在除息前最後買進日收黑，最後一盤爆出7,022張賣單，股價收在當天最低的248元，下跌3元，另外，外資也賣超鴻海22,390張。（路透）
台股1日收在47,018.99點，上漲893.08點，但鴻海（2317）卻出現棄息賣壓，在除息前最後買進日收黑，最後一盤爆出7,022張賣單，股價收在當天最低的248元，下跌3元，另外，外資也賣超鴻海22,390張。（路透）

台股1日收在47,018.99點，上漲893.08點，但鴻海（2317）卻出現棄息賣壓，在除息前最後買進日收黑，最後一盤爆出7,022張賣單，股價收在當天最低的248元，下跌3元，另外，外資也賣超鴻海22,390張。

鴻海每股配發7.17179227元現金股利，合計將發出現金股利1,009.31億元，預計7月2日除息，7月31日發放現金股利；鴻海原公告每股現金股利為7.2元，因發行110年度海外第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，影響流通在外股數總額，3月16日董事會授權董事長調整配息率。

進入第3季，台股7月首個交易日開高走高，早盤以46,234.7點開出，上漲108.79點，指數一度衝高至47,293.1點，大漲1,167.19點，重新站上47,000點，權王台積電（2330）以2,495元開高，終場收2,505元，上漲95元， 漲幅3.94%，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等權值股也齊漲，大盤指數終場收在47,018.99點，上漲893.08點，漲幅1.94%。

台股大漲，但鴻海卻是開高走低，早盤以255元開出，上漲4元，一度拉升至255.5元，但隨著賣壓加重，股價翻黑，最後一盤爆出7,022張賣單再拉低股價，終場收在248元，下跌3元，跌幅1.2%。

另外，三大法人1日買超529.35億元，外資買超323.75億元，統計外資買賣超個股發現，外資單日賣超鴻海22,390張。

鴻海 股利 普通股

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