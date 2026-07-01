法說行情暖身？外資終止連六賣 回頭買超台積電

台股1日續攻893.08點，收在47,018.99點，漲幅1.94%，收復所有均線，成交量1.3兆。由成交量、成交值排行來看，近日的熱門股如面板、記憶體多下跌，資金往權值股集中，尤其台積電（2330）強勢上漲，收2,505元，上漲近4%。外資今日也終止連六賣，轉買超台積電7,399張。

今日成交量前十名為友達（2409）、群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、中纖（1718）、元大台灣50正2（00631L）、力積電（6770）、聯電（2303）、華邦電（2344）、元大台灣50反1（00632R）。值得注意的是，個股除了聯電，其餘都下跌，且友達、中纖、力積電、華邦電跌幅都超過5%。

成交值部分，前十名分別為國巨*（2327）、台積電、華邦電、南亞科（2408）、聯電、群創、聯發科（2454）、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）。雖然今日台股大漲，但前十名中上漲的僅有台積電、聯電和聯發科，其中台積電漲幅最多，上漲近4%。

今日台股大漲主要來自權王台積電的貢獻，最後一盤就多拉升143.44點。台積電即將於7月16日舉辦法說會，美系外資分析師預測，台積電將會上調今年預估營收年增率至接近 40%，並將資本支出調高至 560 億美元，即先前預估區間520 -560 億美元的上限。

分析師指出，台積電2奈米需求極為強勁，AI CPU、GPU、ASIC和網路晶片是主要的驅動動能。另外市場也關注三大議題，分別是急單定價與毛利率、先進封裝（CoWoS）擴產進度、主要客戶（如輝達（NVIDIA）、蘋果）定價權。

法人指出，台積電在2奈米、3奈米及CoWoS產能產線的擴產速度與資本支出增幅，是檢驗全球AI是否變現的試金石。