快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

法說行情暖身？外資終止連六賣 回頭買超台積電

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股1日續攻893.08點，收在47,018.99點，漲幅1.94%，收復所有均線，成交量1.3兆。由成交量、成交值排行來看，近日的熱門股如面板、記憶體多下跌，資金往權值股集中，尤其台積電（2330）強勢上漲，收2,505元，上漲近4%。外資今日也終止連六賣，轉買超台積電7,399張。

今日成交量前十名為友達（2409）、群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、中纖（1718）、元大台灣50正2（00631L）、力積電（6770）、聯電（2303）、華邦電（2344）、元大台灣50反1（00632R）。值得注意的是，個股除了聯電，其餘都下跌，且友達、中纖、力積電、華邦電跌幅都超過5%。

成交值部分，前十名分別為國巨*（2327）、台積電、華邦電、南亞科（2408）、聯電、群創、聯發科（2454）、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）。雖然今日台股大漲，但前十名中上漲的僅有台積電、聯電和聯發科，其中台積電漲幅最多，上漲近4%。

今日台股大漲主要來自權王台積電的貢獻，最後一盤就多拉升143.44點。台積電即將於7月16日舉辦法說會，美系外資分析師預測，台積電將會上調今年預估營收年增率至接近 40%，並將資本支出調高至 560 億美元，即先前預估區間520 -560 億美元的上限。

分析師指出，台積電2奈米需求極為強勁，AI CPU、GPU、ASIC和網路晶片是主要的驅動動能。另外市場也關注三大議題，分別是急單定價與毛利率、先進封裝（CoWoS）擴產進度、主要客戶（如輝達（NVIDIA）、蘋果）定價權。

法人指出，台積電在2奈米、3奈米及CoWoS產能產線的擴產速度與資本支出增幅，是檢驗全球AI是否變現的試金石。

台積電 華邦電 力積電

延伸閱讀

成交值前十名兩檔ABF載板股漲停 外資卻只買超這檔

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

台股7月開門紅！台積電大漲逾3% 大盤續飆逾千點重返47K

相關新聞

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

台股1日收在47,018.99點，上漲893.08點，但鴻海（2317）卻出現棄息賣壓，在除息前最後買進日收黑，最後一盤爆出7,022張賣單，股價收在當天最低的248元，下跌3元，另外，外資也賣超鴻海22,390張。

法說行情暖身？外資終止連六賣 回頭買超台積電

台股1日續攻893.08點，收在47,018.99點，漲幅1.94%，收復所有均線，成交量1.3兆。由成交量、成交值排行來看，近日的熱門股如面板、記憶體多下跌，資金往權值股集中，尤其台積電（2330）強勢上漲，收2,505元，上漲近4%。外資今日也終止連六賣，轉買超台積電7,399張。

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

台股1日續攻893.08點，終場收在47,018.99點，漲幅1.94%，收復所有均線，成交量1.3兆，三大法人買超529.36億元。

台股延長交易再等等！證交所這項「普惠金融」新制最快今年底先上路

立委關注台股交易時間，證交所董事長林修銘表示，台股延長交易時間是研議方向，正與券商溝通，初期評估延長一個小時，並採「一盤到底」的可能性較高。但他也強調，目前台股交易熱絡，研議交易制度改革的同時，交易穩定才是證交所最重視的。

證交所董座：券商資訊系統穩定 比台股延長交易時間更重要

為了對標國際，台股交易時間是否就要延長？證交所董事長林修銘今日在受訪時，明確表達這有「先後順序」，他認為當前重要的是確保股市交易時的資訊系統穩定，各券商不要再發生系統壅塞而產生當機、轉圈圈等有損投資人權益的問題。能否延長交易，也跟券商在資訊系統的現有容量能否符合有關，因此，雖證交所的確有在研究，例如提出可延長1小時、1小時半、和日股收盤時間一致等方案，但這得等到券商的資訊系統都穩定，才能推延長交易時間。

台積電拉尾盤 最後5分鐘爆6333張買單收1505元、市值64.96兆

台股1日交出7月第1個交易日大漲成績，終場收在47,018.99點，上漲893.08點，光是最後一盤就拉升143.44點，主要來自權王台積電（2330）的貢獻，台積電拉尾盤順勢拉抬大盤指數漲點，最後5分鐘爆出6,333張買單，拉升15元股價，終場收在2,505元，上漲95元，市值達64兆9,605.87億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。