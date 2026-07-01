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外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元
台股1日續攻893.08點，終場收在47,018.99點，漲幅1.94%，收復所有均線，成交量1.3兆，三大法人買超529.36億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超323.76億元，投信買超146.21億元，自營商買超（合計）59.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.73億元，自營商（避險）買超61.11億元。
台股大漲主要來自權王台積電（2330）的貢獻，而台積電收最高2,505元，漲幅3.94%，尾盤順勢拉抬大盤指數漲點，光是最後一盤就拉升143.44點。台達電（2308）上漲2.05%，收1,990元；聯發科（2454）上漲2.12%，收4,335元。
大盤指數及櫃買市場出現分化現象，雖然指數都上漲，但整體下跌家數多過於上漲家數。漲勢集中在個別族群，如矽晶圓、被動元件、無人機概念股等。矽晶圓族群報價蠢蠢欲動，引來買盤青睞，環球晶（6488）1日直接跳空衝上漲停1,105元，合晶（6182）、台勝科（3532）、中美晶（5483）也飆上漲停。
被動元件也持續走強，華容（5328）、信昌電（6173）、聚鼎（6224）、凱美（2375）等漲停，但龍頭國巨*（2327）開高走低，收平盤1,140元；華新科（2492）上漲逾6%，收603元。
「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預計本周五（7月3日）院會與政院版、民眾黨版一同付委。無人機概念股續強，雷虎（8033）拉出第三根漲停，邑錡（7402）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）等都攻漲停，晟田（4541）大漲逾9%。
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