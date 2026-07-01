台股延長交易再等等！證交所這項「普惠金融」新制最快今年底先上路

立委關注台股交易時間，證交所董事長林修銘強調，目前台股交易熱絡，研議交易制度改革的同時，交易穩定才是證交所最重視的。

據悉，台股延長交易時間固然符合接軌國際趨勢，但制度調整牽動整體券商系統調整，官方研議新制時，會特別審慎考量。儘管如此，證交所仍持續研議各種優化交易制度的可能性，考量普惠金融，保障投資人交易權益面向，在現階段推動交易制度優化的項目中，將以「零股與整股市場去差異化」為優先，也就是將零股交易時間從早上9:10提前至 09:00 與整股同步開盤，預計最快2026年底前上路。

除提前零股交易時間外，主管機關考量普惠金融，也正評估進一步縮短現行「每5秒撮合一次」的節奏，讓零股交易的價格發現功能更貼近市場變化。另先前有立委呼籲開放零股進行當沖與融資券，金管會基於保護小資族中長期投資而不鼓勵槓桿，但也曾將開放零股當沖與信用交易的可能性納入研議。