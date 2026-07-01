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證交所董座：券商資訊系統穩定 比台股延長交易時間更重要

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所董座林修銘表示，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。圖／證交所提供
證交所董座林修銘表示，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。圖／證交所提供

為了對標國際，台股交易時間是否就要延長？證交所董事長林修銘今日在受訪時，明確表達這有「先後順序」，他認為當前重要的是確保股市交易時的資訊系統穩定，各券商不要再發生系統壅塞而產生當機、轉圈圈等有損投資人權益的問題。能否延長交易，也跟券商在資訊系統的現有容量能否符合有關，因此，雖證交所的確有在研究，例如提出可延長1小時、1小時半、和日股收盤時間一致等方案，但這得等到券商的資訊系統都穩定，才能推延長交易時間。

林修銘今日赴財委會備詢，在答覆立委羅明才質詢時有提出當前證交所研議的方案。林修銘備詢時指出，證交所目前評估最理想的方案，是仍維持「一盤到底」（中間不休息），並且延長1小時或1小時半，及對接日股收盤時間（當地下午3點半、台灣時間2點半），和日股收盤時間對齊，但他也強調，這要看券商IT系統能否有足夠的韌性配合執行。

為避免外界誤解延長交易時間是馬上就要執行，因此他在會後接受本報訪問時，特別作出上述的釐清。林修銘強調，除了躍居全球股市交易第五大市場，台股能有現在的成交量，眼前這個成果更需要備加珍惜：「因此券商資訊系統的穩定是重中之重。」

由於股市延長交易時間，券商的系統整個都要大修，容忍度如何也得再測試，尤其在股市交易時間尚未延長之前，券商下單系統就時常出現因為成交量大增而不穩、失靈的狀況，因此林修銘更為重視資訊系統的穩定性，並且強調這是當務之急，而不是延長交易時間。他並指出，延長交易時間也必須以在各券商之間求取共識後，才會推進。

證交所 台股 日股

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