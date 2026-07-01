台積電拉尾盤 最後5分鐘爆6333張買單收2505元、市值64.96兆
台股1日交出7月第1個交易日大漲成績，終場收在47,018.99點，上漲893.08點，光是最後一盤就拉升143.44點，主要來自權王台積電（2330）的貢獻，台積電拉尾盤順勢拉抬大盤指數漲點，最後5分鐘爆出6,333張買單，拉升15元股價，終場收在2,505元，上漲95元，市值達64兆9,605.87億元。
進入第3季，台股7月首個交易日開高走高，早盤以46,234.7點開出，上漲108.79點，權王台積電以2,495元開高，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等權值股齊漲，指數一度衝高至47,293.1點，大漲1,167.19點，重新站上47,000點， 終場收在47,018.99點，上漲893.08點，漲幅1.94%。
台股大盤指數在最後5分鐘又往上拉高143.44點，主要貢獻來自台積電；台積電早盤以2,495元開高，最後一盤爆6,333張買單，一口氣拉升15元股價，終場收在2,505元，上漲95元， 漲幅3.94%，市值增至64兆9,605.87億元，影響大盤指數約797點。
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