台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

台股1日收盤上漲893.08點，漲幅1.94%，終場以47,018.99點作收，成交量1兆3,019.72億元；台積電（2330）收盤價2,505，上漲95元，漲幅3.94%，貢獻大盤指數上漲742點。

今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、南茂（8150）、同欣電（6271）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、南亞科（2408）、群創（3481）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、友達（2409）、力積電（6770）、旺宏（2337）及鴻海（2317）。

第一金投顧表示，短線仍須留意外資期貨淨空單高達8萬口，恐對盤勢帶來波動；但隨7月法說旺季與半年報行情將至，AI長期算力需求趨勢並未改變，預期台股中長期多頭格局仍可望延續，仍須留意量價結構與資金輪動節奏是否出現轉弱訊號，以落實風險控管。

安聯投信表示，雖然短期市場可能延續整理態勢，但中長期主軸仍將回歸基本面與獲利動能。當前震盪反而提供主動布局契機。建議現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，分批布局累積未來機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，市場目光除關注獲利成長外，未來三個月也會將目光放在除權息行情上；目前00984A的產業配置明顯偏向AI供應鏈與半導體資本支出循環，搭配金融股提供一定穩定性，整體策略呈現「成長 + 防禦」兼具的結構。

面對近期市場波動加劇，廖本隆建議可多留意以下變化，包括AI投資節奏變化風險，關注資本支出或終端需求變化，以及可能對上游與設備相關族群動能潛在影響；就部分產業鏈庫存循環反覆，基於部分次產業仍處恢復初期，需求回升延續性有待驗證；另外留意利率與資金環境變化，對金融股及高評價電子股均可能造成評價壓縮等影響；最後就是地緣政治。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，近期市場受諸多雜音紛擾影響，出現較大波動，但基本面並未改變，台股後市仍正向，策略建議以多策略應對，標的上持續聚焦企業獲利與 AI 題材本身，以及訂單能見度。