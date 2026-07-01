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台股人氣誰最旺？面板雙虎包辦成交量前二、零股前五記憶體占3席
台股1日盤中一度大漲逾1,100點，站上47,000點大關，散戶也勇於進場加碼。盤中成交量前五大有兩檔ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾36萬張排名第三、 主動統一台股增長（00981A）逾29萬排名第四。面板雙虎雖然漲多拉回，今日依然占據前兩名，友達（2409）逾68萬張成交量最大，群創（3481）逾53萬張排名第二；其他個股還有中纖（1718）逾28萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，僅剩一檔是ETF，有三檔都是記憶體相關，前五名分別為華邦電（2344）515萬、元大台灣50（0050）368萬、旺宏（2337）336萬、南亞科（2408）284萬，以及台積電（2330）有260萬。
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