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54檔千金股超靚！5檔創天價、4檔飆漲停 探針卡股同步大漲最整齊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股1日開高走高，一度衝達47,293.1點，大漲1,167.19點，指數重返47,000點之上，早盤一度閃見55檔千金股，但愛普*（6531）未站穩千元關卡，盤面上54檔千金股中，有5檔寫歷史新高，4檔亮燈漲，其中， 探針卡股表現最整齊，4家同步大漲，旺矽（6223）及穎崴（6515）衝上漲停鎖死，漲勢亮眼。

進入第3季，台股7月首個交易日開高走高，早盤以46,234.7點開出，上漲108.79點，權王台積電（2330）以2,495元開高，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）等齊漲，指數一度衝高至47,293.1點，大漲1,167.19點，重新站上47,000點。

早盤上市櫃千金股一度閃見55檔，愛普*以1,020元開出後一度拉升至1,030元，但股價開高後盤中翻黑，失守千元，盤面上54千金中，川湖（2059）、國巨*（2327）、聖暉*（5536）、藥華藥（6446）、南電（8046）等都寫下盤中歷史新高價。

另外，旺矽、穎崴、均華（6640）、環球晶（6488）則是亮燈漲停，分別都是族群的領漲指標；4檔探針卡股則是千金股中漲勢最整齊的的族群；法人指出，受惠超大型雲端服務供應商對AI晶片測試探針卡的強勁拉貨，除新品導入所帶動的新需求，老客戶重複下單力道也在持續增強，推升探針卡接單與出貨。

旺矽以6,400元開高後衝上漲停6,695元鎖死；穎崴以8,345元開高，盤中衝上漲停8,890元鎖死；精測（6510）以3,105元開高後一度拉升至3,295元， 盤中漲幅逾7%；雍智科（6683）投盤中雖曾小翻黑，但隨後拉升翻紅，一度衝達1,890元， 逼近漲停1,895元，盤中漲幅逾7%。

千金股 旺矽 日月光投控

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