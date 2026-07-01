台股攻上47K 法人：收復月線化解去槓桿恐慌、靜待籌碼翻多

美股四大指數昨（30）日全數收紅，以費城半導體指數上漲3.9%最高，帶動台股1日開高走高，盤中最高上漲1,167點至47,293點，重新站回47K關卡之上。台積電（2330）盤中最高上漲85元至2,495元。

法人指出，受美股科技股勁揚帶動，市場投資信心顯著回升，台股昨日展現強烈反攻氣勢，盤中大漲逾1,600點，強勢收復月線。盤面上由電子權值股強勢領軍，台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）與日月光（3711）等指標股全面走揚；同時，受惠庫存調整進入尾聲，PCB與矽晶圓族群也齊步上攻，多檔指標股表現強勢。從籌碼面來看，昨日外資現貨賣超已大幅收斂至5億元，也為今日多方反撲提供條件。

然而，外資期貨淨空單水位依舊偏高，高達83,063口，顯示法人的避險防守態度尚未完全卸下。

綜合來看，台股短線在情緒修復重回月線，極端去槓桿的恐慌暫告一段落。但在台幣弱勢與外資空單高懸的格局未扭轉前，投資人在樂觀之餘仍須保持謹慎。短線切勿因大漲而盲目追高，後續應持續關注外資現貨動向與匯率變化，靜待籌碼面翻多。