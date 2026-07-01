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兩大關鍵支撐 美股下半年仍可望震盪上行

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

今年以來美股震盪上行，展望下半年，國泰投顧認為，美股受惠於兩大關鍵支撐，「長期趨勢」的牛市結構仍未被破壞。這兩大關鍵是「薪資螺旋風險低，長期通貨膨脹壓力受控」及「企業獲利強勁、基本面殷實」。

首先是長期通膨壓力受控。國泰投顧指出，儘管就業數據強勁，但美國薪資增長已見放緩趨勢，從2022年3月年增5.9%，逐漸放緩至2026年5月的3.4%，意味美國「薪資與物價螺旋上升」的機率為低。此外，市場關注的長期通膨預期指標保持穩定，顯示長期通膨並未失控，聯準會（Fed）的貨幣政策空間仍具彈性。

關鍵二是企業獲利強勁。第1季財報顯示，85%企業獲利優於預期，且優於過去10年平均水準，預估第1季企業獲利將成長27.2%，大幅優於2026年初分析師預估的13.1%水準，為2021年底以來最佳單季表現。展望未來，企業獲利成長趨勢可望持續，預估今年S&P 500指數獲利增長24.7%。

聚焦大型科技股成長動能

整體來說，國泰投顧預期2026年下半年美國股市仍有望延續上漲動能再創佳績，具備投資吸引力，首選「摩根士丹利美國關鍵股票基金」。這檔基金聚焦美國龍頭企業，美股七雄占基金比重約40%，且投資組合可靈活應對不同的市場環境，適合偏好低波動、但又追求長期資產增長的投資人。

美股 國泰 通膨

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