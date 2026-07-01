台股盤中重返47K！法人提醒「三大觀察焦點」 留意短線過熱

台股本周連三漲，1日開高走高，截至上午11點50分，盤中最高來到47,293點，重返47,000點大關。法人建議，短線須留意三大觀察焦點。

三大觀察包括：首先，美國聯準會（Fed）主席華許將於歐洲央行（ECB）年度論壇發表談話，本周五也將公布美國非農就業數據。目前包括ECB、日本央行（BOJ）及多國央行已啟動升息，若Fed後續跟進，恐對評價偏高的科技股帶來壓力。

其次，台股短線技術指標已浮現過熱訊號，今年除息預估將影響大盤約700點，加上市櫃融資餘額突破8,000億元、券商不限用途借貸額度偏高，且外資期貨空單仍處高水位，市場波動風險升溫，建議操作維持資金彈性，避免過度槓桿，留意利空引發多殺多。

不過，法人認為，AI熱潮帶動企業資本支出擴張，台股中長期受惠AI趨勢不變。隨著AI代理、AI推論應用快速滲透，下半年AI機器人、AI網通設備、AI PC與AI手機等產品，可望帶動新一波換機潮。